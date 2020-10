ØKNING: Tallet på sykehusinnlagte med covid-19 øker. Her ved sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg i mai. Foto: Gisle Oddstad

Fortsatt 60 pasienter innlagt – høyeste siden mai

Fra torsdag til fredag økte antall innlagte coronapasienter med 13. Lørdag ligger tallet fortsatt på 60 innlagte pasienter på norske sykehus, melder Helsedirektoratet.

Oppdatert nå nettopp

Tallet på sykehusinnlagte med covid-19 øker i Norge. Fra torsdag til fredag økte antallet med 13, og lå på 61 innlagte pasienter.

Lørdag er tallet 60, melder Helsedirektoratet. Det er det høyeste siden 13. mai.

I grafikken under ser du utviklingen for antallet sykehusinnlagte siden mars.

Fire av pasientene får behandling med respirator. Det er én opp fra fredag.

VG jobber nå med å oppdatere alle de nye tallene i talloversikten.

Stigende smittetrend

Det er det siste døgnet registrert 499 nye smittetilfeller i Norge, viser VGs oversikt, som er det høyeste tallet registrert på én dag. Lørdag passerte Norge 20.000 smittede totalt, hvor det nå er registrert 20.062 personer smittet siden pandemiens start.

59 kommuner har stigende smittetrend lørdag, og 41 kommuner i Norge har sin verste smittedag i oktober.

Hovedstaden er en av kommunene med størst økning i smitte nå. Dagens tall fra Oslo kommune viser at 149 personer ble bekreftet smittet av corona siste døgn.

Det er en oppgang fra 136 dagen før.

Askøy er eneste kommune med synkende smittetrend i landet.

les også Det er storbyen som er problemet

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Antallet personer som testet for coronaviruset i Norge har gått kraftig opp siden den første smittebølgen i mars. Siste uke ble det tatt 90.385 tester, og andelen positive tester var på 1,9 prosent.

Publisert: 31.10.20 kl. 13:22 Oppdatert: 31.10.20 kl. 13:40

Les også