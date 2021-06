STOLT AV MOR: Sebastian (20) har vokst opp med en «poly» mamma, Lynn Myrvold (44). Det synes han er helt fint. Foto: Hallgeir Vågenes

PolyNorge vil åpne for flere enn to juridiske foreldre

Foreldreretten må endres slik at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, mener interesseorganisasjonen for ikke-monogame. KrF er sterkt kritisk til forslaget, mens MDG er med.

Dagens lovverk som begrenser antallet juridiske foreldre til to, er utdatert, mener Lynn Myrdal (44), talsperson for PolyNorge.

– Hvis du har en mor og en medmor i dag, står det i klartekst i loven at det barnet har ikke lov til å ha en pappa. Og det synes jeg er veldig synd.

44-åringen tilhører en voksende gruppe mennesker som åpent identifiserer seg som polyamorøse, eller «poly», som er et paraplybegrep for all samtykkende ikke-monogami.

Polyamori skiller seg fra monogami i at tilhørerne mener kjærlighet og romantikk kan inkludere flere enn to personer, dersom alle parter vet om og samtykker til det – se faktaboks:

Polyamori Polyamori betegner å ha flere kjærlighetsforhold samtidig. Ofte inkluderer forholdene sex, men ikke nødvendigvis. Alle parter skal kjenne til og akseptere premissene for forholdet på forhånd. Noen polyamorøse har flere partnere samtidig, andre har en hovedpartner men er åpne for å inkludere flere. Noen bekjenner seg som polyamorøse uten å ha forhold. Vis mer

Regnbuefamilier

Myrdal, som foretrekker det kjønnsnøytrale pronomenet «hen», var med på å stifte PolyNorge i 2016. Mye har endret seg i de fem årene organisasjonen har eksistert, forteller hen. Flere kjenner til konseptet, fordommene er færre. Myrdal mottar litt mindre hatmeldinger enn før.

Likevel frykter fortsatt mange konsekvensene av å «komme ut» av skapet som polyamorøs, sier Myrdal.

Nå vil PolyNorge endre lovverket slik at polyamorøse foreldre får samme juridiske anerkjennelse som monogame par.

I praksis ønsker organisasjonen å åpne opp for at såkalte regnbuefamilier – de som faller utenfor den tradisjonelle familiestrukturen – erkjennes av lovverket. Bonusforeldre eller skeive par ville dermed blitt likestilt som juridiske foreldre.

forrige





fullskjerm neste NORMBRYTERNE: Lynn Myrvold og sønnen Sebastian vil normalisere utradisjonelle familiestrukturer.

– Den varmen og inkluderingen som vi ønsker i samfunnet vårt, får vi ikke før vi aksepterer og respekterer at mennesket har ulike behov – også når det kommer til relasjoner, sier Myrdal, som har mottatt heftig kritikk for å blande inn barna i debatten om polyamori.

– Folk tror liksom at de som er poly har trekant på kjøkkenbenken foran barna. Det er langt ifra så spennende som det, sier Myrdal og kikker bort på sønnen Sebastian (20):

– Har du hatt et fælt liv? spør hen.

–Jeg kunne ikke hatt det bedre, sier Sebastian.

– Den moderne familien er mangfoldig

Denne uken markeres Pride, og Myrdal og sønnen møter VG ved Pride Park i Oslo sentrum, et steinkast fra Stortinget. PolyNorge håper på å få gehør for forslaget hos høstens nye folkevalgte.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har allerede programfestet å åpne for flere enn to juridiske foreldre.

– Det er en anerkjennelse av at den moderne familien er mangfoldig, sier Magnus Thun, leder for Grønne Glitrende, partiets LGBTIQ-nettverk som sto bak forslaget.

– Det er ikke nødvendigvis alltid to naturlige omsorgspersoner. Det kan være polyfamilier, og det kan være barn som har opplevd skilsmisse blant foreldre, eller skeive par som ikke ønsker å bruke donasjonsmuligheten, fortsetter han.

SYNES TO ER NOK: KrFs Jorunn Gleditsch Lossius er kritisk til forslaget til PolyNorge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Foreløpig er MDG alene i å støtte forslaget. Arbeiderpartiet sier til NRK at de er «glad for at MDG løfter denne debatten», men usikre på hvorvidt de selv vil følge etter.

KrF kritisk

Kristelig Folkeparti, som møtte Myrdal til debatt i Dagsnytt 18 tidligere denne uken, er kritisk til forslaget.

– Det er kjempefint at et barn har mange omsorgspersoner. Men det betyr ikke at alle disse skal ha juridiske rettigheter som foreldre, sier Jorunn Lossius, stortingsrepresentant for KrF og andre nestleder av Barne- og familiekomiteen.

– Barna trenger ikke en fragmentert omsorgssituasjon, sier hun.

– Det er veldig viktig at barn er trygge på at uavhengig av samlivsbrudd, bonusforeldre og hvem som måtte flytte inn og ut, så vet de at disse to er mine foreldre som skal ta vare på meg uansett.

– Min rettighet

Sebastian er uenig. Han mener dagens lovverk tar hensyn til foreldrene, ikke barna.

– Alle argumentene mot å gjøre dette handler om foreldrene, det er ikke et ord om barna, sier han.

Personen Sebastian kaller «pappa», er ikke hans biologiske far, men mannen Myrdal inntil nylig var sammen med.

For et par år siden spiste VG middag med Myrdal, eksmannen hennes og hans andre kjæreste .

– For meg hadde det vært betryggende å vite at det er min rettighet å ha ham som far, uansett hva som skjer, sier Sebastian.