SKREDET: Den omkomne ble funnet i nedre del av skredområdet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

En tiende person funnet død i skredgropen i Gjerdrum: − Et trist kapittel kan lukkes

Rasa Lasinskiene (49) er den eneste som har status som savnet og antatt omkommet etter skredet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble ved 07.30-tiden mandag morgen gjort funn av en død person i skredgropen i Gjerdrum, opplyser politiet i en pressemelding mandag morgen.

De pårørende til den siste savnende er orientert om funnet.

Politiet jobbet i formiddag med å frigjøre avdøde fra skredet.

En bårebil har forlatt området, viser bilder fra NTB.

Det vil bli utført en rettsmedisinsk obduksjon, blant annet for å sikkert bekrefte identitet.

BÅREBIL: En bårebil fra Jølstad begravelsesbyrå forlot skredområdet. Foto: Torstein Bøe, NTB

Under en pressekonferanse sier ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, at det er utrolig viktig for de pårørende i bygda at alle de savnede blir gjort rede for.

– Vi er takknemlig for at arbeidet har ført frem, og takknemlig for at den delen av dette store, triste kapittelet kan lukkes, sa ordføreren videre.

Østensen sier at de antar at det er Rasa Lasinskiene (49) som nå er funnet omkommet.

– Forhåpentligvis er det hun som er funnet, noe annet ville vært lite sannsynlig. Jeg håper at de pårørende får en fin og verdig begravelse, avslutter han.

Funnet ble gjort i den nedre delen av raset, ved riksvei 120, av en gravemaskinfører fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

SAVNET: Rasa Lasinskiene. Foto: Privat

Rasa Lasinskiene (49) er den eneste som fremdeles har status som savnet etter skredet i Gjerdrum.

Hun var ute og luftet hunden før hun skulle på jobb da skredet gikk. Ektemannen snakket med Lasinskiene på telefonen da kontakten plutselig ble brutt, har han fortalt til Bergens Tidende.

Innsatsleder fra politiet, Mari Stoltenberg, opplyste under pressekonferansen at det har vært et vanskelig søk i store områder med skredmassse.

Området hvor vedkommende ble funnet, var definert som «aktuelt» for funn.

– Vedkommende ble funnet under en meter med skredmasser, og har mest sannsynlig ligget der en god periode under vann som har rent i forbindelse med dreneringen, sa Stoltenberg.

Ti mennesker mistet livet i kvikkleireskredet, som skjedde natt til 30. desember i fjor.

Syv av de omkomne ble funnet i løpet av de første dagene av januar. Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) ble funnet 9. februar.

Det er så langt ikke kjent hva som utløste skredet. Kvikkleireskred utløses etter eksempelvis terrenginngrep eller naturlig erosjon, skriver NTB.