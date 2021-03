PÅ FERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat

Jusprofessor om corona-brudd: Regjeringen skaper rot og forvirring

Strafferettseksperten Asbjørn Strandbakken mener at regjeringen ikke klarer å skille godt nok mellom råd og straffbare pålegg i sin kommunikasjon.

Publisert: Nå nettopp

– Regjeringen har i sin kommunikasjon skapt rot og forvirring mellom hva som ikke er lov og hva som ikke er anbefalt. De har kommet med masse råd som ikke er hjemlet i lov eller forskrift, og som gjør det vanskelig for folk å forstå hva de kan gjøre og ikke kan gjøre, sier Strandbakken, som er professor ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen.

«Joker nord»

Strandbakken har ikke vurdert det strafferettslige knyttet til Solbergs smittevernbrudd, og vil derfor ikke uttale seg konkret om den hendelsen, slik saken står nå.

Fredag formiddag ble det forøvrig klart at politiet starter etterforskning av om det har forekommet brudd på sentrale eller lokale forskrifter.

Men Strandbakken er tydelig når det gjelder saken som er knyttet til Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og deltagerne på nachspielet i Nordland Ap sist helg.

Den saken ble henlagt av politiet, noe Strandbakken er kritisk til:

– Dette fremstår som Joker nord: «Der forsvant bota di!», sier Strandbakken.

Han sammenligner saken med det kjente tv-innslaget hvor komiker Bård Tufte Johansen leder et spill med uforståelige regler og tilfeldige resultater.

Forvirring

Strandbakken sier at jus-studenter ved UiB har spurt om de virkelig ikke kan reise hjem i påsken, etter å ha hørt regjeringens pressekonferanse hvor de ble bedt om å bli på studiestedet.

– Svaret er at de selvsagt kan reise hjem så lenge det ikke er forbudt. Bevegelsesfriheten gjelder i Norge. Men det må være tydelig hva som er råd og hva som er pålegg med hjemmel i lov eller forskrift. Regjeringen har en stor pedagogisk utfordring her, sier han.

I vinter har flere personer i Bodø har fått politiet på døren og blitt møtt med straffereaksjoner for brudd på corona-forskrifter.

Onsdag valgte lokalt politi å henlegge etterforskningen etter at åtte Arbeiderparti-topper lørdag kveld fortsatte festlighetene etter middagen på en hotellsuite i byen.

DELTOK: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran deltok på sammenkomsten på hotellet i Bodø. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Blant dem som deltok på sammenkomsten var Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Saken vakte stor oppsikt og Skjæran har beklaget at han deltok.

Bodø kommune var da, og er fortsatt, omfattet av et statlig forbud mot slike samlinger som et tiltak mot spredning av coronaviruset. Byen har slitt med økende smitte de siste ukene.

REAGERER: Professor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen. Foto: UIB

– Når regjeringen mener det kreves samordning, og gjennom forskrift vedtar tiltak for Bodø, så er det klart at det er disse tiltakene som gjelder, sier Strandbakken.

– Klarhetskrav

Politiets begrunnelse for å henlegge saken var at de kommunale og statlige forskriftene om arrangementer i Bodø var ulike:

Den lokale forskriften som ble vedtatt av formannskapet i Bodø torsdag forrige uke tillot samlinger med opp til ti personer i leide lokaler. Den statlige forskriften som ble innført kort tid etterpå forbyr slike arrangementer.

HENLA: Påtaleleder i Nordland politidistrikt Stig Morten Løkkebakken. Foto: Politiet

– For å kunne straffes for en handling er det i norsk rett et klarhetskrav, som innebærer at det må fremgå tydelig i loven hvilke handlinger som kan føre til at en kan bli straffet, skriver påtaleleder i Nordland politidistrikt Stig Morten Løkkebakken til VG.

– Slik politiet vurderer denne saken er dette kravet ikke oppfylt, da det er direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer, skriver Løkkebakken.

Politiets avgjørelse og argumenter møtes med hoderisting hos flere jusprofessorer.

– Etter mitt syn er det ikke treffende å henlegge saken ved å vise til det strafferettslige kravet om klar hjemmel, sier jusprofessor Gert Johan Kjelby ved Universitet i Bergen til VG.

Kjelby er tidligere politijurist og statsadvokat og leder forskningsprosjektet «Politi og påtalerett».

Ulike forskrifter er «uten betydning»

Når den statlige forskriften både var nyere, strengere og overstyrer lokale vedtak er det den som gjelder, ifølge professorene.

– Det rettslige grunnlag er klart nok. Bodø ble tatt inn i covid-19 forskriften om særlig høyt nivå for tiltaksnivå 12. mars. Fra dette tidspunkt var det i Bodø et klart forbud mot de aller fleste arrangement, inklusive private sammenkomster som i denne saken, sier Kjelby.

UIB Foto: KRITISK: Professor Gert Johan Kjelby.

Han understreker at den lokale forskriften fra formannskapet i kommunen som politiet henviser til, ble vedtatt tidligere og er «uten betydning».

Jusprofessor Strandbakken peker på at statsadvokaten i Nordland har god tid til å omgjøre vedtaket om å henlegge saken.

– Jeg kan ikke skjønne at klarhetskravet kommer i veien for straffeforfølgelse i denne konkrete saken, slik politiet anfører, sier jusprofessor Strandbakken.

Han deltar i universitetets forskergruppe for strafferett og straffeprosess og er tidligere dekan ved fakultetet.

– Det er delegert mye kompetanse til kommunene for å avgjøre lokale smittetiltak. Likevel følger av alminnelig forvaltningsskikk at man kan ikke ha lokale småkonger rundt forbi. Det er opplagt at nyere, statlig lovgivning går foran eldre lokal lovgivning. Selv om den nye lovgivningen er i motstrid med den gamle, sier Strandbakken.

Politiet: Ingen kommentar

VG har bedt Helsedirektoratet redegjøre for rangering av smittevernforskrifter.

– Kommunenes myndighet etter smittevernloven innebærer ikke at de kan oppheve eller gjøre unntak for regler fattet av regjeringen på nasjonalt nivå, heter det i en juridisk vurdering videresendt av kommunikasjonsrådgiver Stina Gregersen Karlsen til VG.

VG har forelagt kritikken for politiet.

– Vi har ikke ytterligere kommentar ut over hva som tidligere er kommunisert i denne saken. Vi registrer at det er en viss uenighet knyttet til betydningen av at det forelå flere smittevernregulerende forskrifter på det tidspunkt hendelsen skal ha funnet sted, skriver Løkkebakken til VG.

VG har bedt Ap-nestleder Bjørnar Skjæran om en kommentar.

– Jeg har tatt henleggelsen til etterretning og det er umulig for meg å vurdere jusen i dette. Både er jeg lekmann og i tillegg er jeg inhabil så det holder, da jeg omfattes av politiets beslutning, sier Skjæran.

Mulig rettsvillfarelse

Både Strandbakken og Kjelby understreker at det kan være andre grunner til å henlegge saken.

– Politiet kan undersøke om det foreligger rettsvillfarelse blant de involverte, altså at de involverte ikke har forstått reglene. Det må det i så fall fremkomme gjennom avhør. Da vil kunnskapsgrunnlaget om tiltakene være sentralt.

– I denne saken er det jo politikere og folkevalgt involvert, som man kan vente at holder seg ganske godt orientert om coronatiltak, poengterer Strandbakken.

Politiet opplyser til VG at det ikke er gjennomført avhør i saken.

Kjelby understreker at det er lite som tyder på at myndighetene ikke orienterte godt nok om innstramningene forrige uke.

– En slik villfarelse er det ikke lett for noen å bli hørt med, ei heller i en situasjon hvor reglene endres hyppig og på kort varsel. Reglene i denne saken er ikke uklart utformet, og det er lite som tyder på at ikke sentrale og lokale myndighetene har gjort nok for å informere om dem. Det er uansett ikke beskyttelsesverdig å tøye grensene, sier Kjelby.

Skjæran: Visste ikke

VG har spurt Skjæran om han var klar over at den statlige forskriften rammet sammenkomsten på hotellrommet. Presserådgiver Peter Eide Walseth svarer følgende:

– Nei. Jeg kjente ikke til omfanget av sammenkomsten. Men da jeg kom innom suiten, skulle jeg selvsagt bedt folk bryte opp og gå hver til sitt, sier Skjæran.