KØER: Nå som enda flere land og områder blir grønne, kan køene på grensene bli lange - som her på Svinesund 11. juni. Foto: Magnus Sundberg

Politiet med tydelig oppfordring til reisende

Politiet forbereder seg på økt innreiseaktivitet med nye reiseregler. Stabssjef i politiet Lars Aune ber alle reisende om å forberede seg godt.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Fra og med mandag 5. juli åpner regjeringen for en rekke karantenefrie reiser i EØS, Schengen og Storbritannia – i tillegg til at flere utlendinger slipper inn i Norge.

Dette kommer på toppen av de andre reiselettelsene: Fullvaksinerte og personer som har hatt corona siste halvår, slipper allerede inn i Norge – såfremt de kan dokumentere dette med et verifiserbart coronasertifikat.

Stabssjef i politidirektoratet Lars Aune venter et økt reisevolum på de mest travle grenseovergangene.

– Den stadig positive utviklingen i smittesituasjonen, kombinert med vaksineprogrammet og den teknologiske utviklingen, åpner for at flere grupper kan reise. Men det er stadig krav på grensene og behov for grensekontroll, sier han.

– Kompromisset mellom å åpne for reiser, men ha kontroll på grensen skaper utfordringer for oss alle, sier Aune.

Omtur kan lønne seg

Aune ber reisende om å forberede seg godt.

– Vi i Norge er vant med å forbedre oss litt ekstra når vi skal kjøre over fjelloverganger på vinteren. Man kan legge den samme tankegangen til grunn – det er ekstra faktorer å ta hensyn til om du reiser nå, sier han.

FORBEREDT: Stabssjef i politidirektoratet Lars Aune er klar for å sette inn tiltak på grensene dersom køene blir for lange. Foto: Terje Pedersen

Aune har noen klare oppfordringer som bidra til bedre flyt på grensene:

Ha kunnskap om området du kommer fra. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for landet du har reist fra.

Ha kunnskap om området du reiser til. Sjekk om du må teste deg, være i karantene eller fremvise coronasertifikatet.

Ha coronapasset klart på grensen.

Pass på at du har de rette utskriftene, om du ikke bruker det digitale passet.

– Hvilke tips har du til dem som vil dra til Västra Götaland på mandag, men vil unngå kø?

– Litt flåsete sagt: Ta båt. Men reisende må tenke på ulike alternativer. Om du kjører, bør du vurdere andre grenseoverganger enn de mest travle. Kanskje en to timers omtur lønner seg hvis du skal nedover vestkysten i Sverige. Og kjør utenfor de mest travle tidspunktene, sier Aune.

– Forberedt på tiltak

– Vær forberedt på raske endringer, det er fortsatt ustabilt, sier Aune.

Aune vil minne alle som reiser nå på at endringene som er varslet fredag, først trer i kraft mandag 5. juli. Det vil si at land som Frankrike fortsatt er røde, og at ubeskyttede reisende per nå må i karantene.

Det er heller ikke slik at fullvaksinerte kan passere grensen hvor som helst – passeringene skal kun skje på de lovlige grenseovergangene, understreker Aune.

– Vi er forberedt på tiltak dersom trafikken eller opphopingen blir for stor, sier Aune.

Han understreker at grensekontrollen på grensen nå er nytt for politiet også, som har fått bistand fra Heimevernet.

– Heimevernet utgjør en avgjørende bistand for politiet på grensen. De bistår oss med å løse oppdraget og gjør en kjempejobb, sier Aune.

– Er oppdraget mer omfattende og komplisert enn i fjor sommer?

– Ja, det vil jeg si. Kombinasjonen av gjenåpning og kontroll setter andre krav til grensekontroll. «Climbing down is still climbing», er et uttrykk man bruker i klatring. Det er litt sånn her og, sier Aune.