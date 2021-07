KRITISK: Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Terje Pedersen, VG

Ordfører hardt ut etter smittehopp: − Viser hvor feil skjevfordeling er

I Tromsø er 51 smittet på bare en uke etter sosiale sammenkomster forrige helg. Nå gir Tromsø-ordføreren skjevfordelingen av vaksiner deler av skylden.

Ytterlige ti personer har fått påvist koronasmitte i Tromsø og dermed er til sammen 51 personer bekreftet smittet siden tirsdag.

– Vi har ikke den kontrollen på utbruddet som vi ønsker oss, sa varaordfører i Tromsø Mats Hegg Jacobsen (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Kommunen har hatt stigende smittetrend siden 26. juni viser VGs corona-oversikt.

Skylder på skjevfordeling

– Dette viser hvor feil det er med skjevdeling, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG.

Han er sikker i sin tro på at geografisk skjevfordeling basert på høyt smittetrykk over tid, som ble vedtatt av regjeringen i vår, har bidratt til at Tromsø nå er havnet i denne situasjonen. Tromsø var blant kommunene som måtte gi fra seg doser.

– Skjevfordeling var riktig i januar og februar, men det å fortsette med det nå inn i sommeren hvor smitten er på vei nedover er helt feil, sier Wilhelmsen.

Ifølge VGs oversikt er det satt 53 612 vaksinedoser i Tromsø, noe som betyr at over 43 prosent av befolkningen har fått første dose. Sykehuset i kommunen har ikke hatt innlagte pasienter med coivd-19 siden 27. juni.

Ordføreren peker på flere forhold han mener viser at Tromsø også burde fått ekstra vaksinedoser.

– Vi har universitetssykehuset som betyr at vi er beredskapssykehus for hele landsdelen, vi har en flyplass med den største trafikken i landsdelen og vi har beredskapsansvar for all skipstrafikk, både nasjonalt og internasjonalt. Summen av dette viser at vi ikke burde ha fått mer vaksine, ikke mindre.

Stammer fra sosiale sammenkomster

Under pressekonferansen fortalte smittevernoverlege Trond Brattland at de ikke vil sette inn strenge tiltak på det nåværende tidspunktet, men at munnbind blir påbudt på steder hvor det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand.

De aller fleste tilfellene som er registrert denne uken stammer fra ulike sosiale sammenkomster i byen forrige helg.

– Det som gjør at vi ikke trenger å sette inn strengere tiltak er at vi har så få ukjente smitteveier. Men om dette sklir ut, vil strengere tiltak bli aktuelt, sier Wilhelmsen.

– Har folket i Tromsø vært flinke nok til å overholde smittevernreglene?

– Om vi ser fra 12. mars i fjor frem til nå må vi kunne si at kommunens innbyggere har gjort en fantastisk jobb.

Regjeringen gikk i mai inn for at vaksinasjonsstrategien endres slik at 24 kommuner som hadde hatt høyt smittetrykk over lang tid får 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine. Andelen ble senere senket til 25 prosent.

En viktig forutsetning for dette var at det skulle sikres at de kommunene som lå an til å få færre doser i juni og begynnelsen av juli hadde kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli.

Endringen ble gjort for å tidligere kunne vaksinere ferdig steder hvor det hadde vært strenge tiltak og høyt smittetrykk over tid.

100 smittede på to uker

Ullensaker kommune, nord for hovedstaden, har på sin side hatt 100 smittende siste de siste 14 dagene. 20 av disse er kommet det siste døgnet. Det har vært smitte på de tre utestedene Hydranten sportsbar, Elleville pub på Jessheim og KaffeDilla på Kløfta.

– Jeg tar det selvfølgelig på alvor. Vi ønsker ikke å ha en så høy smittesituasjon. Vi vil jo helst ha de tallene vi hadde for noen uker siden når vi nesten ikke hadde noe smitte i det hele tatt, sier ordfører i Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher.

Likevel har ikke kommunens politiske ledelse planer om endringer i smittevernreglene fredag morgen.

– Sånn som situasjonen er nå kommer det ikke til å bli innkalt til noe ekstraordinært formannskapsmøte for å endre smitteverntiltakene akkurat nå, sier Jørgensen Schumacher.

Ordføreren legger til at det kan skje på et senere tidspunkt.

– Dersom kommuneoverlegen vurderer det som hensiktsmessig så har han også mulighet til å gjøre noen vedtak som er direkte knyttet opp mot å redusere sjansen for spredning fra de utbruddene vi har hatt nå.

UTBRUDD: Jessheim i Ullensaker kommune har hatt flere utbrudd etter besøk på utesteder i kommunen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Alle over 18 år vaksinert

– Vi har hatt veldig mye smitte i Ullensaker tidligere i pandemien, så selv om det er høye smittetall nå sammenlignet med resten av de fleste andre kommuner, så er det faktisk betydelig mye lavere en det vi har hatt tidligere i pandemien.

Ullensaker fikk flere vaksiner som følge av den geografiske skjevfordelingen.

– Vi har jo en ganske høy vaksinasjonsgrad nå i befolkningen. Alle over 18 år skal være tilbudt første vaksine og de aller fleste som tilhører risikogruppen er jo fullvaksinert for flere uker siden. Og det gir jo en større grad av trygghet i situasjonen.