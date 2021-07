OPPDATERTE VAKSINER: Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen bekrefter til VG at det jobbes med å lage nye oppdaterte vaksiner. Foto: Mattis Sandblad

Norge kan få oppdaterte vaksiner i høst

Norge kan få «booster»-vaksiner mot coronaviruset allerede til høsten. Men det er ikke sikkert at alle vil få tilbud om den tredje dosen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström opplyser til nyhetssendingen Ekot at Sverige vil få «booster»-dosene allerede i september eller oktober. Norge får vaksiner i EU-samarbeidet gjennom Sverige.

Til TV 2 sier Richard Bergstrøm at også Norge vil få slike vaksiner til høsten.

– Selvsagt! EU inkludert EØS har tilgang til minst 200+900 millioner oppdaterte doser fra fjerde kvartal og 2022-2023, skriver Bergstrøm i en tekstmelding til kanalen.

Fagmiljøene har forsket på hvorvidt vaksinerte vil trenge en tredje dose, som en «booster» mot nye virusvarianter som kan unnslippe immunitet etter vaksinering eller gjennomgått covid-19.

Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen bekrefter til VG at det jobbes med å lage nye oppdaterte vaksiner.

– Vi vet at det gjøres mye forskning for å oppdatere vaksinene, sier han.

– Legemiddelfirmaene og legemiddelmyndighetene diskuterer nå hvordan de nye vaksinene skal bli prøvd ut. Man må ha dokumentasjon om at de har effekt og ikke har uventede bivirkninger, legger han til.

Må bli godkjent i EU

Madsen understreker at alle vaksiner som er trygge å ta får felles europeisk godkjenning.

– Hvis de nye oppdaterte vaksinene til Pfizer og Moderna blir godkjente, så vil de automatisk bli godkjent her i Norge.

– Hvilken betydning vil dette få for Norge?

– Det er for tidlig å si nå. Vi får stadig flere vaksiner, og det kan vise seg å være veldig viktig. Vi kan trenge nye vaksiner og vi kan trenge vaksiner med ny teknologi, svarer han.

Madsen legger til at det jobbes med å lage vaksiner som gir bedre beskyttelse mot Delta-varianten eller andre varianter som måtte komme på et senere tidspunkt.

Ikke alle får

Men det er ikke sikkert at alle vil få en ekstra vaksinedose.

– Per nå ser det ikke ut som den generelle befolkningen trenger en tredje dose med det første, men det kan være ulike grupper av befolkningen som har hatt litt dårligere effekt eller mister beskyttelsen raskere etter to doser, f.eks. immunsupprimerte og de aller eldste. Dette følger FHI nøye med på, sier overlege i FHI Sara Viksmoen Watle.

– Dersom vaksinen har lavere effekt mot delta, taler ikke det for ekstra dose?

– Ikke nødvendigvis. Det er beskyttelsen mot smitte og mild sykdom som har vært litt lavere for Delta. Men det viktigste er at

vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom, og det gjør de. Dette kan endre seg og er noe vi må følge med på fremover, særlig hvis smitten i samfunnet øker igjen.

Rettelse: I denne artikkelen sto det tidligere at Steinar Madsen, fagdirektør for Legemiddelverket, bekreftet at nye oppdaterte vaksiner vil komme til Norge til høsten. Det riktige er at han bekrefter at det jobbes med å lage nye oppdaterte vaksiner, som kan komme til Norge hvis de blir godkjente. Dette ble rettet 06.07 kl. 18.50.