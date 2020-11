Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Krister Sørbø

Nakstad om vaksinefremgang: − De må godkjennes først

Espen Nakstad mener det er gledelig at flere selskaper nå rapporterer fremgang i arbeidet med å utvikle en corona-vaksine, men Norges assisterende helsedirektør understreker også at de må godkjennes først.

Torsdag ble det kjent at Oxford og AstraZenecas vaksine har en sterk immunrespons hos eldre, en gruppe som har vært hardest rammet av coronaviruset.

Resultatet fra fase 2-studien av vaksinen viser at vaksinen tåles bedre av eldre mennesker, og produserer lignende immunrespons både hos unge og eldre.

Tidligere har både Moderna og grupperingen Pfizer og BioNtech bekreftet at deres vaksiner er rundt 95 prosent effektiv mot viruset. Begge har varslet at de vil søke godkjenning i løpet av kort tid.

– Disse vaksinenyhetene som kommer nå fortløpende er for så vidt gledelige nyheter på den måten at de viser at fase tre studiene har holdt tidsplanen sin. Men så er vi jo avhengige av å se disse dataene, og det europeiske legemiddelbyrået vil jo da måtte godkjenne disse vaksinene basert på den dokumentasjonen som foreligger, og den kjenner vi ikke i detalj, sier Nakstad til VGTV.

– De skal nå godkjennes først før de blir aktuelle å bruke, og vi skal være trygge på at de gir god effekt og har lite bivirkninger før de kan anbefales, legger han til.

Publisert: 19.11.20 kl. 10:27