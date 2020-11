FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Heftig «værcocktail» på Vestlandet og i Trøndelag: Snøkaos, mye nedbør og kraftig vind

Meteorologisk institutt har sendt ut en rekke farevarsler for å forberede trøndere og vestlendinger på et mulig kaos.

Fronten som ligger over Sør-Norge har allerede onsdag kveld snølagt deler av Møre og Romsdal og kysten sørvest i Trøndelag.

– Jeg har observert på webkameraet at det snør helt ned i lavlandet i Møre og Romsdal og i Nordfjord. En kan vente seg 20–40 centimeter lokalt, helt ned mot 0 til 200 meter over havet. I fjellet kan det komme mer, sier Selberg.

– Det skal ikke så mye til før det kan bli kaos.

Det har ikke vært fly inn eller ut av flyplassen på Hovden i Møre og Romsdal siden klokken 15/16 i ettermiddag, bekrefter Avinor overfor VG.

– Det er dårlig sikt og mye snø, sier lufthavnsjef Svein-Arne Vik i Avinor.

Fordi ingen fly får landet i kveld, går det heller ikke fly ut i morgen tidlig, påpeker han.

– Kan få hvit nedbør helt ned i Bergen sentrum

Når VG snakker med meteorologen har han nettopp sendt ut et farevarsel for snø på Vestlandet sør for Stadt. For når fronten sent onsdag og tidlig torsdag beveger seg sørover kommer snøgrensen til å synke betraktelig.

Da slipper heller ikke bergenserne unna.

– Det er mulig en kan få hvit nedbør helt ned i Bergen sentrum, sier meteorologen.

Sko deg etter forholdene, er rådet hans. Ikke kjør uten piggdekk.

– Hvis det kommer 40 centimeter kan sårbar infrastruktur bli rammet lokalt, som følge av snøtyngde. En kan og få lokalt vanskelige kjøreforhold.

Møre og Romsdal politidistrikt har allerede meldt om en rekke trafikkulykker som følge av glatt veibane. Blant annet har et vogntog kjørt av veien på E136 ved Flatmark.

Ellers viser snøvarselet at:

Det på Vestlandet sør for Stadt kan komme snømengder på mellom 10 og 20 centimeter

I Nordfjord kan det komme mellom 20 og 40 cm

I Rogaland vil det sannsynligvis snø enda mer

– Kan gå over sine bredder

Så var det bygeværet, da. Det kommer på torsdag, for det meste i form av snø og sludd. Selberg understreker at det vil være store lokale variasjoner i mengdene som kommer.

Det oransje farevarselet på nedbør ble sendt ut onsdag formiddag, for Hordaland og Sogn. Her er det ventet mellom 90 og 60 millimeter på tolv timer.

I Nord-Rogaland og Fjordane er det utstedt gult farevarsel for nedbør.

– Det vil føre til overvann og elveleier som kan gå over sine bredder. Utfra det jeg har sett flommer det allerede over flere steder. Folk bør sikre båtene sine, men det er mest på grunn av den kraftige vinden som er ventet, sier meteorologen.

– Det jeg kaller innevær

I tillegg til farevarsel for nedbør og snø er det nemlig sendt ut gult farevarsel på kraftige vindkast – opp mot 33 til 37 meter per sekund tidlig torsdag morgen.

Deretter får man en forbigående minking torsdag morgen, før et polart lavtrykk treffer kysten av Møre og Romsdal.

– Da får vi en kraftig vindøkning langs kysten, igjen med vindkast på opp mot 33–37 meter per sekund. Derfor har vi sendt ut gult farevarsel for Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stadt.

Ikke nok med det; Meteorologisk institutt advarer også om snøfokk i fjellet torsdag og fredag – over hele Sør-Norge. Snøfokk er snø som i sterk vind virvles opp fra bakken i så store mengder at sikten blir redusert.

– Det jeg kaller innevær. Snøfokk kan føre til at det blir kolonnekjøring og veier kan bli stengt på kort varsel, forklarer Selberg.

– Og jo, så har vi ute et gult farevarsel for snø i Nord-Troms og kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark, skyter han inn.

Publisert: 18.11.20 kl. 20:36 Oppdatert: 18.11.20 kl. 20:48