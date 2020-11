STORE VANNMENGDER I VEIBANEN: Bildet er tatt i Nye Sædalsveien i Bergen onsdag kveld. Foto: SILJE KATRINE ROBINSON

Heftig «værcocktail» flere steder i landet: Snø, mye nedbør og kraftig vind

Det er sendt ut farevarsel flere steder i landet, men torsdag har uværet ikke ført til hendelser.

Oppdatert nå nettopp

Det er sendt ut farevarsel for vindkast og snø på Vestlandet. Det er sendt ut farevarsel for snø i Trøndelag, Nord-Troms og Vest-Finnmark. På Østlandet er det sendt ut farevarsel for vind. I fjellområdene er det sendt ut farevarsel for snøfokk.

– Det holder fortsatt på, men nå har regnet gått over til snø. Gårsdagen var veldig våt spesielt for Vestlandet, men også på Innlandet. Mange steder på Vestlandet fikk opp mot en 90 millimeter på 24 timer, sier statsmeteorolog Pernile Borander.







– Torsdagen blir nok også ganske ruskete. Det er ventet opptil full storm på Vestlandet. Det er fare for vindkast opp til 33-37 m/per sekund. Det er ventet mest vind sør for Stadt. På Østlandet kjennes vinden godt, men her er det ventet 20-25 m/sek i kastene, fortsetter hun.

Rundt 2700 strømkunder i Innlandet er uten strøm torsdag morgen. Men ellers har været skapt få problemer natt til torsdag.

Det har ikke vært fly inn eller ut av flyplassen på Hovden i Møre og Romsdal siden klokken 15/16 onsdag, bekrefter Avinor overfor VG.

– Det er dårlig sikt og mye snø, sier lufthavnsjef Svein-Arne Vik i Avinor.

Fordi ingen fly får landet i kveld, går det heller ikke fly ut torsdag, påpeker han.

I Trøndelag har natten ikke ført til de store problemene.

– Vi har ikke hatt noen oppdrag knyttet til været, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til NTB.

Det samme sier politiet i Nordland da NTB ringer torsdag morgen.

– Vi har hatt patruljer på veiene i hele fylket i natt, og det har ikke vært noe å si på været.

I Møre og Romsdal var det onsdag kveld flere hendelser i trafikken relatert til vær, men til NTB opplyser politiet at det roet seg utover kvelden.

Bildene fra en leser viser hvor mye snø som har kommet på kort tid i Ørsta:

GØY FOR BARNA: Den voldsomme nedbøren lokket brødrene Matheo (7) og Heine (14) ut i Sædalen i Bergen. – Vi vet hvordan det alltid blir, så vi måtte ut og se. De synes det var veldig gøy, sier mamma Maren Natland Eikeseth. Foto: SILJE KATRINE ROBINSON

I Vest politidistrikt sier operasjonsleder Tatjana Knappen til NTB at natten har forløpt uten dramatikk.

– Det har ikke vært så mye vær. Det er ikke meldt om materielle skader. Noen trær i veibanen et par steder er det mest dramatiske, sier Knappen ved 6-tiden torsdag.

Men uværet fører til enkelte innstilte fergeavganger. Ifølge veitrafikksentralen gjelder dette Sandvikvåg-Halhjem (E39), Buavåg-Langevåg (FV 541), Leirvåg – Sløvåg (FV 57) og Fedje – Sævrøy (FV 568), mens det er store forsinkelser på strekningen Sandvikvåg-Husavik (FV 546).

– I kveld ser det ut til at det roer seg. Men på lørdagen kommer et nytt lavtrykk. Da må vi gjøre oss klar for en ny runde med vær i helgen, sier Borander.

fullskjerm neste BUSS: Buss veltet ved E6 mellom Oppdal og Fagerhaug.

Publisert: 18.11.20 kl. 20:36 Oppdatert: 19.11.20 kl. 09:51