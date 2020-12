BRYGGERIBY: Aass bryggeri preger bybildet i elvebyen Drammen, men ølet deres er det for tiden ikke lov å servere på utesteder i byen. Foto: Jan Ovind

MDG vil åpne ølkranene i Drammen: − Bekymret

Drammen har mer coronasmitte pr. innbygger enn Oslo, men Miljøpartiet De Grønne går likevel inn for å la utestedene i byen begynne å skjenke igjen.

I ettermiddag skal formannskapet i Drammen behandle kommunens corona-forskrift, som utløper i dag, 1. desember.

Rådmannen har innstilt på en forlenging av den eksisterende forskriften med noen få endringer. Dette innebærer blant annet fortsatt skjenkestopp.

Miljøpartiet De Grønne vil fremme et eget forslag hvor de går inn for å la byens utesteder åpne ølkranene igjen, med skjenking til kl. 22.00.

I tillegg foreslår MDG å åpne kulturskolen for ungdom, åpne Drammen museum og åpne for utendørs trening i organiserte former for unge og voksne.

– Smitten har stabilisert seg, og gått noe ned i det siste. Selv om det fortsatt er høyt i Drammen, så mener vi at det er noen lettelser vi kan gjennomføre. Selv etter de endringen vi foreslår, vil vi ha et av landets strengeste regimer etter Oslo, sier Ståle Sørensen, som sitter i formannskapet for MDG, til VG.

VIL LETTE PÅ TILTAK: Ståle Sørensen, lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne og formannskapsmedlem i Drammen. Foto: CF Wesenberg / Kolonihagen

Bekymret for unge og utesteder

MDG er en del av et rødgrønt flertall i kommunestyret i Drammen sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre. Sørensen vedgår at han likevel har små forhåpninger om å få gjennomslag for forslaget.

– Jeg tror ikke vi får flertall for dette, men det er riktig å si fra. Vi er bekymret for hva disse vedtakene får å si for barn og unge, hvor kulturskolen og utendørs trening er viktig, og vi er kjempebekymret for næringslivet i byen, utesteder og kultursteder, som er avhengig av noe alkoholsalg for å holde hjulene i gang, sier Sørensen.

En ringerunde foretatt av drm24.no viser at både Arbeiderpartiet, Høyre og Krf vil stemme for rådmannens innstilling om å forlenge de eksisterende tiltakene.

I VGs corona-spesial kan du sjekke hvilke tiltak og regler som gjelder i din kommune.

Har stengt dørene

Jan-Ole Veum er frustrert over situasjonen i Drammen. Han er blant eierne av Rekord bar og restauranten Frukt & grønt. Veum har måttet stenge ned midlertidig og permittere ansatte.

– Vi har stengt begge våre steder. Vi stengte baren den dagen skjenkestoppen ble innført, men vi forsøkte å holde restauranten åpen, forteller han.

– Etter en uke måtte vi stenge den også, for med en restaurant hvor vin og drikke er en del av restaurantopplevelsen var det ikke mulig å holde åpent. Kostnadsbildet gjorde at det ikke var grunnlag for det.

Likviditetskrise i bransjen

For bransjen er det enorm utfordring å skulle betale både regninger og offentlige avgifter når mange nå sliter med dårlig likviditet, forteller Veum.

– Det vi sliter spesielt med er momsbetalingen for september og oktober, som kommer nå i desember. Det var to greie måneder, men nå skal vi håndtere betalingen i en måned hvor vi ikke har inntekter overhodet. De som ikke har noen særlig likviditet å tære på, sliter nå, sier han.

– Jeg tror at det å det å redusere momsen eller frafalle momskravet fra september og oktober kunne ha reddet mange i bransjen.

PERMITTERER: – Vi ønsker jo ikke å sende de ansatte til NAV. Vi ønsker heller en ordning hvor vi kan lønne dem og få lønnskompensasjon i perioder hvor det for eksempel er skjenkestopp, sier Jan-Ole Veum, som er bar- og restauranteier i Drammen. Foto: Privat

Smittebølge

Drammen har nå synkende smittetrend, men de eksisterende tiltakene ble innført for å slå ned en av landets største lokale smittebølger så langt i pandemien.

Kommunen har fremdeles flere smittetilfeller pr. innbygger de siste fjorten dagene enn Oslo, med 397,5 pr. 100.000 mot 303 i Oslo, ifølge VGs corona-spesial.

I rådmannens innstilling til formannskapet står det at kommunen er inne i en bølge med utbredt smitte, og at i underkant av 1 av 5 tilfeller siden uke 38 har ukjent smittevei.

Det uttrykkes også en bekymring over at en nedgang i antall testede kan være noe av årsaken til den siste tids reduksjon av antallet nye smittetilfeller.

Det lokale smittevernrådet advarer også sterkt mot å lette på tiltakene, ifølge innstillingen:

«Smittevernrådet vurderer samlet sett at det er en stor risiko, med stor sannsynlighet for alvorlige konsekvenser, hvis man letter på de innførte lokale tiltakene i Drammen kommune nå.»

– Lite smitte på utesteder i Drammen

MDG-Sørensen har bedt de lokale smittevernmyndighetene om å få en utredning om effekten av de ulike tiltakene.

– Det har vært noen få eksempler, men det har ikke vært noen utpreget smitte på utestedene i Drammen, og utestedene har gjort en veldig, veldig god jobb. Jeg kan ikke se at det er noe bedre smittevernfaglig at for eksempel studenter møtes, de kan møtes opp til ti stykker, i hybler for å drikke øl, i stedet for å gå ut i ordnede former, sier Sørensen.

Sørensen understreker at forslaget ikke går ut på å åpne for uteliv i Drammen:

– Vi er jo nattestengt. Det er snakk om rett og slett en øl til maten.

