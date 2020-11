TOK GREP: Smitten i Norge begynte smitten for alvor å stige i midten av oktober. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener de handlet raskt. Foto: Heiko Junge

Nakstad om importsmitte og bryllup: Grep inn så fort vi kunne

Importsmitte og private arrangementer er to viktige årsaker til høstens smitteøkning. Espen Rostrup Nakstad mener de reagerte så raskt de kunne.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg pekte tidligere i november på tre viktige årsaker til smitteøkningen som førte til at smitten i Norge igjen økte flere steder i landet:

Import av smitte fra land i Europa, spesielt Polen . Det gjelder særlig arbeidsinnvandrere. Utbrudd i en god del ulike miljøer, blant annet i miljøer med ulike etniske grupper med store arrangementer. Store grupper vi ikke kjenner til (60 prosent av smitten oppdages ikke).

Før regjeringen strammet inn 26. oktober, kunne arbeidsreisende fra land som Polen og Litauen slippe 10 dagers karantene.

Før 5. november var det lov til å arrangere private samlinger på offentlig sted for inntil 50 personer. Nå er grensen 20.

Som VGs tall viser, begynte smitten for alvor å stige i midten av oktober. Hvorfor grep ikke myndighetene inn tidligere på disse områdene?

– Vi må ikke glemme en fjerde gruppe, som er studentmiljøene. Men når det gjelder arbeidsreisende, har vi vært strenge i Norge med krav om testing ved ankomst, full karanteneplikt og smitteverntiltak, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

–Når denne gruppen likevel spredde smitte, hjelper det jo ikke med strenge krav?

– Så fort FHI sendte oss informasjon om dette ble det strammet inn. Vi har i tillegg pålagt sterkere tilsyn fra kommunen og arbeidsgivere og bedt dem følge opp etterlevelsen.

Private bryllupsfeiringer

Flere store smitteutbrudd har skjedd etter bryllupsfester med mange deltagere over flere dager, som i Moss i sommer, Sarpsborg og Fredrikstad i september og Oslo Øst i oktober.

– Mange av utbruddene har skyldtes brudd på eksisterende regler, ikke at reglene vært for slappe. Det har vært strenge regler i flere måneder, antallsbegrensninger, avstandskrav og hygiene.

– Men hvorfor ble ikke private samlinger forbudt, når man så at mange ble smittet der og smittesporerne fikk en økt belastning? Da kunne man kanskje hindret smittespredningen og den nedstenging av samfunnet som vi nå har?

– Når reglene ikke følges, er det et kommunalt ansvar å følge opp. Flere steder er det gitt bøter for brudd på covid-19-forskriften ved større fester og brudd på karantenereglene. FHI ser også om etterlevelsen er dårlig i forbindelse med smittesporingsstøtte i kommunene.

Hvis Helsedirektoratet råder regjeringen til strenge tiltak, får det konsekvenser andre steder, mener den assisterende helsedirektøren:

– Det å ha et arrangementsforbud, går selvsagt også ut over arrangementer der ikke er smitte. Det er i kommuner med særlig høyt smittetrykk viktig å innføre tiltak som er strengere enn de nasjonale, dette er presisert gjennom et rundskriv til kommunene.

Publisert: 19.11.20 kl. 14:25