HJEMME I STUEN: Småbarnsfamilien fra Bærum deler sine meninger om statsbudsjettet 2021. Anine Gutubakken Byles (43), Andrew Byles (43), Isabelle (13) og Emily (6). Foto: Gabriel Aas Skålevik

Barnefamilie om statsbudsjettet: – Der falt vi jo fint utenfor!

Det er lagt opp til å øke barnetrygden i statsbudsjettet, men det hjelper ikke barnefamilien Byles fra Bærum.

Nå nettopp

Familien Byles åpner døren og ønsker velkommen inn i rekkehusleiligheten deres i Bærum. Det er som vanlig en travel onsdag ettermiddag for småbarnsfamilien, og mor Anine (43) forteller at de nettopp har hentet en av jentene på håndballtrening.

De har blandede tanker rundt statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag formiddag.

– Økningen i barnetrygden gjelder bare for dem som har barn opp til seks år, så der falt vi jo fint utenfor, sier Anine og ler.

les også Slik fordeles Solbergs skattelettelser: Mest til de som tjener best

– Jeg vet ikke helt hvorfor de har satt akkurat den grensen – barna fortsetter jo å koste etter den alderen. De går fortsatt på SFO for eksempel.

Eldstedatteren Isabelle (13) bruker anledningen til å skyte inn:

– Helt til fjerde klasse!

Anine nikker og sier at de uansett må betale for SFO mesteparten av tiden barna går på skolen.

– Økningen i barnetrygd er fin for dem som får det. Jeg synes for så vidt vi er ganske heldige her i Norge. Vi betaler mye skatt, men får mye igjen, sier pappaen Andrew (43).

PAPPAGLADE: Døtrene Isabelle (13) og Emily (6) klenger seg til pappa Andrew (43) under en tur på Hardangervidda. Foto: privat

Kunne vært bedre fordelt

Anine jobber som prosjektleder, og Andrew er IT-utvikler. De har ikke millioninntekter, og blir dermed heller ikke truffet av de største skattelettene som er foreslått i statsbudsjettet. I snitt får de mellom 500 og 800 kr hver i skattekutt.

– Jeg betaler gledelig skatt jeg, sier Anine.

– Slik det høres ut nå så burde det kanskje ha blitt bedre fordelt, sånn at det i større grad kommer de som tjener minst til gode, legger hun til.

Moren utdyper at det likevel er bra dersom skattelettene bidrar til å sikre arbeidsplasser i fremtiden, spesielt med tanke på at mange har blitt permittert under coronapandemien.

– Det er kjempebra at de gjør det de kan for å unngå kutt i arbeidsplasser. Spesielt for dem som jobber i mindre bedrifter og i kulturlivet som har blitt hardt rammet av den situasjonen vi befinner oss i.

SFO: Emily (6) dekkes ikke av den nye økningen i barnetrygden. FOTO: Gabriel Aas Skålevik, VG. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Avhengige av bil

Andrew, som opprinnelig er fra Australia, reagerer aller mest på at bilavgiftene fortsetter å øke:

– Det er jo ikke bra. Vi bor i et land der folk trenger bilene sine, og det er utrolig mange avgifter, sier han.

Han mimrer tilbake til da familien kjøpte sin første bil sammen, en seks år gammel Citroën, og poengterer at den kostet like mye som den splitter nye BMW-en foreldrene hans vurderte å kjøpe hjemme i Australia på samme tid.

les også Statsbudsjettet: Motorvei ender i en steinfylling. Nå kan den fullføres.

Anine er enig, og trekker frem at småbarnsfamilien er svært avhengige av å bruke bilen. Både for å komme seg på jobb, og for å kjøre jentene på håndballtrening.

– Jeg forstår at man tenker på miljøet, og det er bra at pengene brukes på å forbedre veiene blant annet, men det er likevel for dyrt, sier moren.

– Nå har ikke vi elbil, så den nye avgiften berører ikke oss sånt sett, legger hun til.

NORSK NATUR: Familen Byles ute i Myrkedalen. Foto: privat

Helsevesenet viktigst

Etter å ha blitt spurt om hva de mener er viktig å bevilge penger til i statsbudsjettet, trekker Anine frem spesielt én ting:

– Jeg synes helsevesenet burde prioriteres, spesielt nå. Skolen er viktig i tillegg. Jeg føler ikke det har blitt snakket så mye om akkurat det, sier hun.

– Helsedekningen i Norge er veldig bra generelt, og jeg synes for så vidt at vi er heldige, sier Andrew.

Han er vant med å betale mindre skatt i Australia, men synes generelt sett at de offentlige tilbudene er bedre her i Norge.

– Så lenge de klarer å balansere budsjettet og ivareta de tjenestene som finnes, uten å grave for mye i oljefondet, så burde det meste være godt nok, sier faren.

Publisert: 07.10.20 kl. 23:19

Mer om Statsbudsjettet Familie Familieøkonomi Barn Barnetrygd Bærum