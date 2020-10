FRIVILLIG Ian Charnas (40) i Cleveland, Ohio, forteller VG hvordan det er å være frivillig tester av coronavaksine. Foto: PRIVAT

Ian tester coronavaksine: − Vil vise at det er trygt

Her får Ian Charnas vaksine – eller kanskje ikke: 40-åringen er en av mer enn 100.000 mennesker verden over som deltar i testing av vaksinekandidater mot corona.

– Jeg ønsker å gå foran og vise alle som er usikre at det er trygt å vaksinere seg, sier Ian Charnas i Cleveland i den amerikanske delstaten Ohio til VG.

Han er en av 30.000 frivillige i USA som deltar i utprøving av vaksinekandidaten til farmasiselskapet Moderna og det statlige amerikanske instituttet NIAID.

40-åringen fikk den første injeksjonen 12. august og den andre 12. september.

TESTER: Forskningsassistent Irma Barreto Ojeda (i blått) holder et sett sprøyter som enten inneholder Modernas vaksine eller en placebo, på Universitetssykehuset i Miami i Florida. Foto: Taimy Alvarez / AP

Vet ikke hva som var i sprøyten

Men så vet han ikke om han har fått vaksine eller saltvannsoppløsning, kalt placebo. Heller ikke sykepleierne som satte sprøytene i skulderen hans, vet hva det var han fikk.

– Jeg vil ikke engang gjette. Hva jeg tror, vil kunne påvirke hvordan jeg rapporterer eventuelle symptomer og skade studiens integritet, sier amerikaneren.

Men han forteller at han ikke har hatt symptomer eller bivirkninger etter injeksjonene.

Ti vaksinekandidater testes i stor skala, samlet på over 100.000 frivillige. Fem av dem er aktuelle for Norge, dersom de blir godkjent av legemiddelmyndighetene i EU.

KANDIDATER: Fem av vaksinekandidatene som prøves ut mot coronaviruset, kan komme til Norge. EU-alliansen investerer i utviklingen av flere vaksiner og forhåndsbestiller doser, også til Norge. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– Gjennom storskalatesting vil vi finne ut om vaksinen er trygg, effektiv og beskytter mot sykdom og smitte, sier vaksineforsker ved Universitetet i Oslo Tor Kristian Andersen.

Deltagerne skal gjenspeile befolkningen – alle kjønn og aldre, all slags yrker, livsstil og oppførsel. De oppfordres til å ta vanlige forholdsregler mot coronasmitte.

Trenger stort tallgrunnlag

Når titusener frivillige tester hver vaksinekandidat, er det for å få et tallgrunnlag som er stort nok til å gi mulighet for en statistisk signifikant analyse.

– Vi vet at vaksinen virker, når vi ser en stor og tydelig forskjell i smitteraten mellom frivillige som er vaksinert og de som har fått placebo, sier Ian Charnas.

Han tror det tar måneder før mange nok i begge grupper naturlig blir coronasmittet.

SPØRRES UT: En frivillig (t.v.) i Detroit i Michigan blir intervjuet av medisinsk personell, før hun får en injeksjon enten med Modernas vaksinekandidat eller en placebo. Foto: Henry Ford Health System

Andersen synes det er flott at så mange bidra i storskalatestingen.

– De frivillige løper veldig liten risiko, men det er ingen åpenbar gevinst å være med - bortsett fra kanskje å få en fungerende vaksine. De gjør en viktig innsats for forskning og fellesskapet, sier vaksineforskeren.

Ian Charnas er skremt av vaksinemotstanden i USA. I en meningsmåling for ABC News i juni svarte hver fjerde amerikaner at de ikke ville la seg vaksinere mot coronaviruset.

DELTAR: William Webb blir coronatestet av sykepleieren Loreta Padron på Universitetssykehuset i Miami i Florida. Miami er en av 89 byer i USA som deltar i utprøvingen av Modernas vaksinekandidat, Webb er en av de frivillige. Foto: Taimy Alvarez / AP

40-åringen ønsker å overbevise den store gruppen i midten om at det er trygt.

Enten syk – eller vaksinert

– Vaksiner beskytter mot dødelige sykdommer. De svært få som ikke kan ta dem, som min søster og en venn av meg, kan bli alvorlig syke og dø, om ikke vi andre vaksinerer oss.

Charnas, som er kunstner og ingeniør, har laget en video der frivillige vaksinetestere og tidligere coronasyke amerikanere forteller om sine erfaringer.

– Enten tar du vaksinen – eller så får du corona, sier Charnas.

Tor Kristian Andersen venter at massetestingen av kandidater vil gi et datatilfang i oktober og november som forteller om vaksinene er effektive og trygge.

Kommer på nyåret

– Så kan produksjonen starte, når vaksinene er godkjent av legemiddelmyndighetene.

– Når tror du det skjer?

– Det er foreløpig umulig å vite. Men jeg håper at de første kommer en gang utpå nyåret, kanskje allerede i første kvartal, sier Andersen.

Han tror flere av kandidatene vil være klar omtrent samtidig.

– Det er bare en fordel at vi har flere vaksiner som kan tilpasses ulike befolkningsgrupper for å gi best mulig respons, sier vaksineforskeren ved Universitetet i Oslo.

Publisert: 19.10.20 kl. 22:06

