MESTERKOKK: Christer Rødseth, tidligere kaptein på kokkelandslaget og deltager i Farmen kjendis, er bekymret over at Raymond Johansen fraråder Oslos innbyggere å dra på julebord. Foto: Hallgeir Vågenes

Kjøkkensjef om julebordråd: – Vil man det skal gå galt for bransjen, er dette veien å gå

Kjøkkensjef og restauranteier Christer Rødseth mener det er helt feil av Raymond Johansen (Ap) å fraråde julebord, og kommer med en motsatt oppfordring: – Ikke avbestill, ber han.

Nå nettopp

– Dette er ment som en veldig sår oppfordring fra min side, sier Rødseth. Han er kjøkkensjef på restauranten Vaaghals, og medeier i restauranten Code i Oslo.

Nå beskriver mesterkokken det som et dugnadsprosjekt å ikke avbestille årets julebord – så fremt man holder seg hjemme om man er syk.

Statsminister Erna Solberg (H) kom for tre dager siden med en oppfordring til bedrifter om å arrangere julebord for sine ansatte. Denne oppfordringen kan ikke gjelde for Oslo så lenge smittesituasjonen er som i dag, påpeker byrådsleder Raymond Johansen i en pressekonferanse torsdag.

– Vil man det skal gå galt for bransjen, er dette veien å gå. Konsekvensene vil bli harde for en bransje som allerede blør, sier Christer Rødseth, som er langt ifra fornøyd med byrådets oppfordring.

Også NHO har torsdag kveld gått ut mot byrådets kontra-anbefaling. Næringslivsorganisasjonen har kontaktet Oslo kommune, i håp om å utarbeide en veileder for smittevern i julebordsesongen.

– Dette er unødig strengt, og vi er redd budskapet hans blir misforstått. Det bør være mulig for arbeidsgiver å ta med de ansatte ut på en middag eller en julelunsj i mindre grupper, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

– Skuffet

Mesterkokken mener tiltak som smittesporing, regelmessig vasking av kontaktpunkter og svært redusert kapasitet gjør at det per i dag smittemessig er relativt trygt å reise på restaurant i hovedstaden. Han skulle ønsket kommunen heller samarbeidet om å finne flere og bedre smittevernstiltak de kan innføre.

– Jeg er egentlig ikke forbannet, men mer skuffet. Spill heller på lag med oss, så vi kan gjøre det enda tryggere.

Dessuten mener Rødseth at mange av hovedstadens mangfoldige restauranter vil være avhengig av en god julebordsesong etter et helt usedvanlig år.

– Hvis det ikke skjer, er jeg dypt bekymret. Julebordene er dritviktige for oss i et vanlig år, men i år blir det enda viktigere. Mange restauranter må nok ha en god sesong mot slutten av året for å kunne overleve til neste år, sier kokken.

Han er derfor positiv til Solbergs oppfordring til folk om å reise på julebord for å støtte bransjen.

– Hun tenker større og ønsker at bedriftene skal overleve.

Viderefører tiltak

For to uker siden, strammet byrådet i Oslo inn coronatiltakene. Da ble det blant annet innført påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, og midlertidige forbud mot å samles mer enn 10 personer privat.

Alle disse tiltakene videreføres på ubestemt tid.

– Vi har vurdert alle lettelsene svært grundig opp mot vår lokale smittesituasjon. Konklusjonen er klar: vi må for øyeblikket ha strengere regler i Oslo enn resten av landet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om de nasjonale lettelsene som gjelder fra og med 12. oktober.

– 30 prosent av smitten i Oslo har ukjent opphav. Da er det risikabelt å åpne for at flere folk skal møtes ute, sier byrådslederen. Slik situasjonen er nå, kan byrådet derfor ikke oppfordre til julebord.

Christer Rødseth mener bransjen allerede gjør en enorm jobb for å sørge for skape trygge restaurantopplevelser i hovedstaden. Videre påpeker han at de heller ikke ønsker å være steder for smittespredning.

– Vi har gjort en tøff omstilling, men det har vært mer optimistisk den siste tiden. Nå må politikerne veie og vekte ordene sine før de uttaler seg også, sier Rødseth. Hvis ikke tror han man risikerer å skremme gjestene vekk igjen.

– Vårt eneste mål er å sørge for at gjester har det bra hos oss. Det er hardt arbeid, og man blir kjempesliten etter en arbeidsdag. Da betyr det alt for oss å kunne lage disse opplevelsene.

Publisert: 08.10.20 kl. 23:11

