Prøvde på nytt: Ingen debatt i «Debatten»

25.000 arbeidstakere er tatt ut i streik. I dag møtes partenes øverstkommanderende i TV-studio. Men det ble ingen debatt.

Etter at Debatten først ble avlyst i går, skulle partene i dag møtes foran TV-kameraene. Men i programmet «Debatten» ble det ingen debatt.

– Og da er det sånn at vi har bare måttet gå med på at dere to ikke ønsker å debattere her i kveld. Det respekterer vi for så vidt.

– Så vi gjør det på den måten at du skal få gå ut i første omgang også skal vi starte med deg, Peggy Hessen Følsvik, sa programleder Fredrik Solvang.

I det NHO-direktøren går ut, stopper Solvang opp og gjør oppmerksom på følgende:

– Før du går skal jeg hilse fra riksmekler Mads Ruland og si at hans dør står åpen når som helst og han vil gjerne ha dere tilbake.

Vil ha riksmekleren tilstede

På spørsmål fra Solvang om hvorfor de ikke kan ta debatten i studio, svarer Hessen Følsvik at hun vil ha riksmekleren til stede.

– Vi har vært gjennom en mekling som har vært ganske tøff tak for å forsøke å bli enige om lønnsoppgjøret i år. Noe vi ikke har klart. Så er det slik at vi forholder oss stort sett til riksmekleren, svarer LO-lederen.

– Hvis vi skal snakke sammen så vil vi gjerne at den dialogen skal gå via mekleren så vi er helt sikre på at det ikke blir noen misforståelser oss i mellom, fortsetter hun.

Les også Opplysninger til VG: Dette sa LO nei til LO sa nei til 5,2 prosent, får VG opplyst – mener det var «lekepenger».

LO avlyste

Debatten skulle egentlig sendes på NRK i går, men ble avlyst da LO valgte å ikke stille likevel.

Programleder Fredrik Solvang sa da at slaget var tapt.

– Av og til må også Debatten-redaksjonen innse at slaget er tapt, sa Fredrik Solvang i et videoklipp på sin egen Instagram-profil.

Nå har partene valgt å stille til Debatten likevel. Men, uten at det blir debatt.

Storstreik

For første gang siden krigen har det blitt streik i et såkalt mellomoppgjør, der partene forhandler om lønn. Etter mekling 17 timer på overtid, ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Frem til partene LO, YS og NHO kommer til enighet vil 25.000 arbeidstagere i bedrifter over hele landet streike.

I dag møttes NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik til debatt hos NRK. Også leder for YS, Hans-Erik Skjæggerud var innom hos Debatten.

Info Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det mellomoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri og noen få andre næringer, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, som i år, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Reallønnsvekst betyr at lønningene stiger mer enn prisene. Vis mer