SISTE REISE: Kistene til Rolf Harald og Lisbeth Annie ble fraktet fra Tromsø med båt til Risøya utenfor Reinøya.

Rolf Harald og Lisbeth Annie begravet: − Nå er det stille på gården

Ekteparet som omkom i snøskredet på Reinøya ble tirsdag gravlagt.

Det var helt fullt i Tromsdalen kirke tirsdag formiddag. Mange ønsket å ta farvel med Rolf Harald og Lisbeth Annie Albertsen som omkom da et snøskred rammet Grøtnesdalen på Reinøya. Ekteparet ble 67 år gamle.

Begravelsen fant sted i Tromsdalen kirke, fordi Finnkroken og søndre del av Reinøya tilhører Tromsøysund sokn.

SAMMEN: Det var felles begravelse for ekteparet Rolf Harald og Lisbeth Annie Albertsen i Tromsdalen kirke.

Ekteparets kister fikk stå sammen i kirka, omkranset av hvite og lyserosa blomster. Helt fremst, mellom ekteparet, lå et rosa hjerte av blomster.

– Fredag 31. mars vil bli stående som en ufattelig tung dag, sa prest Birgit Lockertsen i seremonien i kirka.

Hun er bymisjonsprest i Tromsø og ledet begravelsen sammen med Idar Norseth, som er prest i Karlsøy kommune.

Info Dødsskredene i Troms Lyngen: Matteo Cazzolo (35) og Pietro De Bernardini (25) omkom i skredet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og ble hentet ut med helikopter. Reinøya: Lisbeth Annie Albertsen (67) og ektemannen Rolf Harald Albertsen (67) mistet livet da et gårdsbruk med flere bygninger ble feid på havet. Nordreisa: En person ble tatt av et skred på Storslett i Nord-Troms, og er bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia. Vis mer

Ungdomskjærester

Hun fortalte om ekteparets liv og beskrev to mennesker som var opptatt av alt rundt seg. Både Rolf Harald og Lisbeth Annie vokste opp på Reinøya. De var kjærester helt fra ungdomstiden.

– Han Rolf Harald og ho Lisbeth ble tidlig kjent. Den gang brukte ungdommen å gå fra hver sin side av øya for å møtes. Kanskje var det slik de traff hverandre? Rolf Harald fikk hvert fall en dag et brev fra en kamerat om at han måtte komme til byen, for ho Lisbeth venta på han. De hadde et godt øye til hverandre fra tidlig ungdomstid, fortalte presten.

Det var Rolf Haralds foreldre som hadde gård i Grøtnesdalen, mens Lisbeth Annie kom fra en gård på Nordeidet. Begge hadde fedre som dro på havet og mødre som hadde ansvar for gård og hjem. Begge to ble tidlig vant til å arbeide.

Etter hver flyttet paret til gården i Grøtnesdalen. Der bygde de seg opp og hadde den største geitegården på Reinøya.

– Gården var deres livsverk, sa presten.

OM BORD: Etter seremonien i kirka, ble kistene fraktet om bord i en hurtigbåt, som gikk til Finnkroken på Reinøya.

Svært engasjerte

Rolf Harald var både Arbeiderpartipolitiker og aktiv i bygdelaget. Lisbeth Annie blir også beskrevet som engasjert.

– Lisbeth var ei selvstendig og sterk dame. Hun drev med både brøyting og traktorhåndtering. Hun tok på seg ulike verv opp gjennom årene og var aktiv i bygdelaget og bidro i bygda Nordeidet, selv om hun ikke bodde der, fortalte Lockertsen.

Omsorgsfulle

Det aller viktigste i livene til ekteparet skjedde da de adopterte sine to døtre. I kirken fortalte presten at døtrene sitter igjen med minner om en trygg oppvekst, der de fikk være med på det meste av arbeid på gården og hvordan faren lærte begge døtrene å bli selvstendige på havet.

– Maten sto alltid på bordet da de kom hjem fra skolen. Lisbeth var en mamma som lærte dem å bake brød, boller og kaker. Rolf Harald var en pappa som sørget for at døtrene fikk ungdomskvote på fiske, og lærte dem å egne lina. De var snille og omsorgsfulle foreldre, sa presten.

PÅ VEI: Redningsarbeidere og politiet ble fraktet ut til skredområdet med helikopter.

Skulle være sammen i påsken

Det er kun to år siden de avdøde startet pensjonistlivet, etter at deres eldste datter tok over gården.

Snøskredet som rammet familien fredag 31. mars avbrøt familiens planer for påskeferien. De var en familie som likte å være sammen, noe de også hadde planlagt og satt av tid til i år.

– Familien forberedte seg på en rolig familiepåske. I påskedagene skulle de ha god tid til å være i lag. Sånn ble det ikke. Fredag 31. mars ble en underlig dag. Alt ble kastet på havet. Nå er det stille på gården. Både dyr og folk er borte. Nå er snøen begynt å smelte. Vi sitter igjen uten å skjønne hvordan dette kunne skje. To flotte mennesker er borte, sa Lockertsen.

TOK FARVEL: Seremonien ble forsinket fordi det var så mange folk som ville ta farvel med ekteparet Rolf Harald og Lisebeth Annie.

I begravelsen gikk de to døtrene fram med to røde roser hver, som de la på kistene til foreldrene.

«Kjære mamma og pappa. Dere minnes i kjærlighet og er dypt elsket og savnet», sto på det på bårekransen, som en siste hilsen fra dem.

Gravlegges på «Kirkegårdsøya»

Etter seremonien i Ishavskatedralen ble kistene kjørt til havneterminalen. Der ble de fraktet over i en hurtigbåt som gikk over til Reinøya. Derfra ble kistene fraktet videre til kirkegårdsøya Risøya, som ligger like utenfor Reinøya ved hjelp av mindre båter.

– Folk fra Grøtnesdalen har blitt gravlagt der i generasjoner, forrettet Lockertsen.

