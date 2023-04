Linnéa Tereza Karlberg (foran) sammen med Nataliia Skoghøy

Ble beskyldt for forgiftning – krever at utvalg behandler klage

Nataliia Skoghøy (41) ber disiplinærutvalg behandle saken mot eksmannen, høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy (68).

Det gjør hun gjennom sin advokat Linnéa Tereza Karlberg.

I desember i fjor anklaget høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy offentlig kona, Nataliia Skoghøy for å ha forgiftet ham.

Skoghøy hevder kona har økonomiske motiv for å ha forsøkt å forgifte ham. Hun svarer at han har et motiv av privat karakter for å beskylde henne.

Politiet har etterforsket saken og henla den på bevisets stilling 13. januar i år.

Info Dette er forgiftningssaken Jens Edvin Andreassen Skoghøy har siden september 2022 vært i permisjon eller sykmeldt. Skoghøy har selv fortalt at kollegaer i Høyesterett før den tid reagerte på at han hadde redusert balanse, sløvet tale og at han stadig glemte koder. I desember i fjor anklaget han offentlig kona hans for å ha forsøkt å forgifte ham. I et brev har han forklart at han valgte å være offentlig om dette for å avkrefte demensrykter. Nataliia Skoghøy – hans tidligere ektefelle – har kategorisk nektet for å ha forgiftet ham. Politiet har etterforsket saken, og henla saken 13. januar i år. Hans arbeidsgiver Høyesterett har meldt ham til Tilsynsutvalget for dommere for å vurdere om han har brutt god dommerskikk. Saken i Tilsynsutvalget er ennå ikke behandlet. Og Høyesterett har opplyst til utvalget at de ikke lenger ser et behov for det. Vis mer

23. desember i fjor ble Jens Edvin A. Skoghøy meldt til Tilsynsutvalget for dommere Tilsynsutvalget for dommereTilsynsutvalget for dommere er et disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Utvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd. Kilde: domstol.no av sin egen sjef – høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Hun ønsket en vurdering av om Skoghøy hadde brutt god dommerskikk ved å anklage kona offentlig.

Nå opplyser Nataliia Skoghøys advokat at også hennes klient har klaget inn Skoghøy. Hun ber derfor om at saken fortsatt behandles.

– Den gjelder blant annet Jens Edvin Skoghøys fremferd i media, der han gjentatte ganger i flere medier har beskyldt min klient for å forsøke å drepe ham ved å forgifte ham, sier Linnéa Tereza Karlberg til VG.

VG har ikke lykkes å få svar fra Jens Edvin A. Skoghøy i denne saken.

Fikk 3,6 millioner

Mandag denne uken ble de kjent at Høyesterett har inngått en avtale om at Skoghøy skal fratre stillingen som høyesterettsdommer. Han får med seg en sluttpakke på 3,6 millioner kroner.

En av premissene i avtalen som begge parter har signert, er at Høyesterett skal opplyse Tilsynsutvalget for dommere om at de ikke lenger ser behov for en vurdering om Skoghøy har brutt regelverket for dommere.

– Fremsettelsen av nevnte drapsbeskyldning i media er utilbørlig og ulovlig i seg selv, hevder Karlberg.

I et tidligere intervju med VG ble høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy om det var en ærekrenkelse å fremsette påstandene om drapsforsøk i offentligheten.

– Nei, ikke dersom det er sant, svarte han.

Han sa også at han kom til å representere seg selv i en eventuell rettssak mot kona.

KOLLEGAER: Eldste dommer Jens Edvin A. Skoghøy fotografert sammen med justitiarius Toril Marie Øie.

– Forhåndsdømming

– Vi ber ikke Tilsynsutvalget ta stilling til det rettslige, bare opptredenen til dommeren.

Karlberg mener at dersom Skoghøy mener seg forgiftet, burde han politianmeldt saken i stedet for å kringkaste beskyldningene i media.

– I media hører ikke forhåndsdømming hjemme. Det er som kjent politi og påtalemyndighet som behandler mulige straffbare forhold i vårt land som i alle andre. Særlig burde en høyesterettsdommer vite bedre enn å opptre som han har gjort, sier hun.

I et brev til Tilsynsutvalget har Skoghøy beskrevet at han valgte å være offentlig om at han mente seg forgiftet, for å hindre demensrykter som gikk om ham. Ifølge Skoghøy var han sløvet som følge av forgiftningen.

Mens han var innlagt på sykehuset i oktober fjor konfronterte han samboeren med anklagene.

– Private forhold skal heller ikke blåses ut i offentligheten, uansett om motivet er å få søkelyset bort fra egne problemer, sier Karlberg.

– Også av denne grunn må det reageres sterkt mot slik dommeratferd. Reageres det ikke, skapes et mildt sagt uheldig bilde av dommere generelt, som vil bli oppfattet som useriøse, sier hun.

– Det vil svekke tilliten til rettsvesenet dersom dommere kan avtale seg bort fra konsekvensene ved etiske brudd på dommeratferd, sier hun til VG.

SVARTE PÅ ANKLAGER: Nataliia Skoghøy svarte på anklagene fra ektemannen i et VG-intervju i desember. – Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, sa hun i intervjuet.

Kan behandles

Til tross for at Høyesterett har opplyst om at de ikke ser behov for det, kan det likevel hende at klagen fra dem behandles i utvalget.

– Utvalget har generelt sett anledning til å behandle en klage, selv om den trekkes av klager, har leder for utvalget Thorstein Funderud Skogvang uttalt til VG.

Han vil selv ikke delta i behandlingen av saken, på grunn av en privat relasjon til Skoghøy.

Utvalget har møte torsdag og fredag denne uken.

Nataliia Skoghøy har også varslet et mulig søksmål mot eksmannen, hennes advokat sendte i mars et prosessvarsel til Skoghøy.