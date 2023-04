MONA VIL HA BJØRNAR: Det hersker ingen tvil om hvem Nordland Ap-leder Mona Nilsen vil ha som Ap-nestleder. Her er hun avbildet med Ap-nestleder Bjørnar Skjæran på den staselig slottsmiddagen for stortingspolitikerne.

Ap-krav fra nord: Vi må være representert i ledelsen

Ap-boss fra Nord-Norge levner ingen tvil: Valgkomiteen kommer ikke utenom landets nordligste fylker når Ap-ledelsen skal settes sammen, smeller det fra nord.

Helt siden Hill-Marta Solberg ble valgt til Ap-nestleder for over 30 år siden har det enten vært noen fra Trøndelag eller Nord-Norge i Aps partiledelse.

Det er en tradisjon som må fortsette. Det krever fylkesleder i Nordland Ap og stortingsrepresentant Mona Nilsen.

– Det er helt utenkelig at ledelsen i Arbeiderpartiet ikke skulle ha en representant fra kysten eller nord for Dovre. Det vil partiorganisasjonen bare ikke akseptere, sier hun til VG.

Ifølge TV2 diskuterte Aps valgkomité forrige uke å ta næringsminister Jan Christian Vestre inn i Ap-ledelsen. Det stemmer overens med VGs kildeopplysninger.

Dersom Vestre skulle bli valgt vil det innebære at det blir tre menn og en kvinne i Ap-ledelsen. Det går ikke i Arbeiderpartiet og da er det ikke plass til Bjørnar Skjæran.

4.–6. mai møtes Arbeiderpartiet til landsmøte i Oslo, hvor de skal velge nytt sentralstyre og partiledelse. Hva de blir enige om kan bli definerende for norsk politikk i en årrekke fremover.

HAVETS MANN: Bjørnar Skjæran har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019. Bonden fra Nordland er fiskeriminister.

– Svært god representant

Mona Nilsen gir en flammende attest til Ap-nestleder, Nordland-politiker og – fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

– Bjørnar Skjæran er en svært god representant for hele kysten, for distriktene og for Nord-Norge. Han har god kunnskap om nærings- og arbeidslivet i hele landet, og er en samlende person som leder og håndterer flere krevende prosesser på en veldig god måte som fiskeri- og havminister, sier Nilsen.

Nilsen mener Skjæran tikker av mange bokser som Ap trenger representert i partiledelsen.

– Det er svært mye som skjer i nord, vi har en ambisiøs nord-områdesatsing og Bjørnar har en viktig rolle for å utvikle landsdelen og distriktene med alle de naturgitte fortrinnene vi har. Han er i tillegg en grasrotas og arbeidsfolkets mann, som gårdbruker og yrkessjåfør gjennom flere tiår, sier hun.

NY NESTLEDER? Jan Christian Vestre er ett av de heteste navnene når valgkomiteen i Ap går inn i en intensiv sluttspurt før de skal sette sammen ny Ap-ledelse. Her er Ap-kometen med Støre.

Fire fra Østlandet?

Jokerkandidaten Jan Christian Vestre har blitt en av partiets mest markante politikere utad etter at han overraskende ble utnevnt som statsråd høsten 2021.

Før det har han drevet familiebedriften Vestre som lager utemøbler som selges til hele verden. Han har også vært aktiv i AUF i sine yngre år og er en del av Utøya-generasjonen. Vestre ble i vår valgt som styremedlem i Oslo Ap.

Til TV2 uttalte Vestre følgende på mandag:

– Jeg har ikke noen kommentar til det valget som skal skje. Jeg er helt sikker på at valgkomiteen har det i sine hender, sa han da.

Hvis Vestre blir valgt vil det også bety at Arbeiderpartiet får to mangemillionærer og arvinger fra Oslo i toppledelsen. I skattelistene for 2022 sto Vestre oppført med en formue på 72 073 402 kroner, mens partileder Jonas Gahr Støre hadde en formue på 45 006 558 kroner.

VGs kilder i valgkomiteen har tidligere opplyst at kunnskapsminister Tonje Brenna kommer til å bli innstilt som ny nestleder. Hun er fra Jessheim utenfor Oslo. Partisekretær Kjersti Stenseng er også fra Østlandet – nærmere bestemt fra Kvam i Nord-Fron kommune i Innlandet.