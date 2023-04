ENDTE GODT: Idar Byremo og kameraten Zyggis Pozela etter å ha hentet hunden fra fjellhylla.

Idar Byremo reddet hunden på fjellhylla

Påskedramaet med hunden på fjellhylla i Hovden fikk en god slutt da Idar Byremo og kameraten bestemte seg for å ta grep.

– Den ligger her og sover nå, etter å ha fått i seg et par hamburgere, forteller Idar Byremo på telefon til VG natt til onsdag.

Han har nettopp kommet ned fra en strabasiøs ferd for å redde hunden som hadde falt gjennom en snøskavl og stod fast på en fjellhylle.

Operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt sier til VG onsdag morgen at de har mottatt informasjon om at hunden er funnet, men kan verken bekrefte eller avkrefte dette før eier er kontaktet.

– Har dere kontaktet eier?

– Vi har gjort forsøk på det, og vil fortsette med det, sier han.

Redningsressurser klarte ikke å redde hunden i går, og operasjonsleder Tom Erik Gausdal i politiet uttalte tirsdag ettermiddag det var vurdert som for farlig å sende inn mannskap.

Saken har engasjert stort, og tirsdag ble det også opprettet en Spleis for hunden.

Sent tirsdag hadde Spleisen fått over 415.000 kroner. Pengene skulle ifølge spleisen brukes på helikopter for å redde hunden.

Idar Byremo klarte imidlertid ikke å sitte stille i hytta.

– Jeg er voldsomt glad. Jeg er glad i hunder, og tenkte den ikke kunne sitte der og fryse ihjel. Så jeg ringte en kamerat i 23-tiden, så tok vi turen opp, sier Byremo.

FIKK MAT OG HVILE: Hunden koste seg med burger og vann før den flatet ut i Idar Byremos seng.

Han sier han er godt kjent i området, og klarte å finne ut hvilket fjell det var snakk om da han så bilder i media.

– Etter et par timer kom vi opp. Vi plystra og lagde lyder, og da kom det noen spake lyder tilbake, sier han.

Sammen med kompisen fikk de festet en løkke rundt hodet på hunden og løftet den opp.

– Den var veldig svakelig, så jeg tror ikke den den ville overlevd mye lenger.

Byremo sier det var veldig kaldt, noe som var bra med tanke på rasfaren.

– Det var bra med tanke på at snøen ikke ble løsere.

Hunden måtte bæres hele veien ned til Byremos hytte.

PÅ VEI NED: Hunden hadde fortsatt to timer igjen etter å ha blitt reddet før den kom inn i hyttevarmen til Idar Byremo.

– Da ga vi den to hamburgere som gikk rett ned, og hundemat. Og masse vann selvfølgelig. Deretter sovnet hunden i senga mi.

Nå ønsker Byremo å komme i kontakt med eieren for å fortelle den glade nyheten.

– Jeg har ikke peiling på hvem eieren er, så jeg håper vi får tak i dem som eier den.

