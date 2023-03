REDDES UT: Redningsaksjonen endte godt da mannen i 60-årene ble reddet ut.

Her reddes han ut etter over fem timer

HAUKELI (VG) En skiløper i 60-årene kom bort fra turfølget og gjorde som man skal gjøre ifølge fjellvettregel nummer 9: Søk ly om nødvendig!

Sør-øst politdistrikt fikk melding klokken 2015 lørdag kveld om en mann i 60-årene som hadde kommet bort fra turfølget sitt omlag tre kilometer fra Haukeliseter.

Det var minus tre grader og lett snøvær i området da politiet fikk melding.

Det ble satt i gang en stor redningsaksjon hvor politiet fikk hjelp av frivillige.

To timer etter at aksjonen var i gang meldte politiet at aksjonen fortsatt pågikk, uten resultat.

Klokken 0025 kom imidlertid gladmeldingen om at mannen var funnet. Han hadde gravd seg delvis ned i en snøhule.

INNSATSLEDER: Tor Einar Bakken ved Sør-øst politidistrikt.

VG var på stedet og snakket med innsatsleder Tor Einar Bakken.

– Vi var redde for at han ikke hadde nok utstyr til å holde hele natten, så vi jobbet så effektivt vi kunne de timene, sier han.

Han roser de frivillige mannskapene som var med på å gjøre redningsaksjonen til en suksess.

– Det er svært dedikerte folk, og vi er helt avhengig av frivillige. Mannen kom altså på et tidspunkt vekk fra turfølget sitt, og de ble bekymret og kontakter politiet.

Han sier været var veldig skiftende, noe som påvirker redningsaksjonen:

– Når det er sånn er det svært viktig at man kommer raskt i gang med redningsaksjonen.

Mannen fulgte dermed fjellvettregel nummer ni. Den lyder slik:

Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Slik regelen lød fra 1952 til 2016 passer mannens handlinger enda bedre:

Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

Siden det snart er påske er det kanskje greit å få en oppfriskning på fjellvettreglene i sin helhet. Slik lyder de i 2023 ifølge Den norske turistforening:

Planlegg turen og meld fra hvor du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

