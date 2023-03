FÅR KRITIKK: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Skeive organisasjoner ut mot Mehl (Sp): − Utrolig skuffende

Den skeive bevegelsen gikk sammen i et opprop til regjeringen for å kreve en bredere gransking av terroren i Oslo i fjor sommer. De mener svaret viser at Mehl ikke tar dem på alvor. – Respektløst, sier Høyre.

– Definisjonen hennes av at dette er et svar, står hun alene om – dette er to sider uten innhold. At politisk ledelse i Norge ikke evner å ta til seg budskapet i oppropet er et alvorlig problem, sier Dan Bjørke, leder i Oslo Pride, til VG.

VG har tidligere avslørt hvordan en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

1. mars i år gikk 17 skeive organisasjoner fra hele landet sammen i et opprop til regjeringen, for å kreve en bredere gransking av terroren.

De reagerer kraftig på flere aspekter ved utvalget som er satt ned for å evaluere hendelsen. Blant annet mener de mandatet er rettet inn mot hva som skjedde under og i etterkant av angrepet, i stedet for samhandlingen mellom PST og E-tjenesten i forkant, som de sier er det sentrale.

De mener også at det skeive miljøet ikke har blitt inkludert i arbeidet.

Info Dette reagerte de 17 organisasjonene på De 17 organisasjonene som sendte inn oppropet til regjeringen trakk frem at de mener at: Prosessen for å sette ned utvalgt har ikke vært grundig og åpen, og har ikke inkludert noen av de skeive organisasjonene.

Sammensetning av utvalg og mandat er gjort av politimyndighetene selv, ikke av Justis- og beredskapsdepartementet.

Det mangler mye relevant kompetanse i utvalget – som på kontraterrorarbeid og på skeive – og at det ikke har kompetanse eller uavhengighet til å utfordre PST og E-tjenesten.

Mandatet går på samhandling med eksterne aktører etter hendelsen som skal evalueres, foruten samhandling med helse. Dette utelukker helt avgjørende deler av håndteringsbildet fra evalueringen.

Skeive er henvist til en plass blant høringsinstansene, men blir ikke spurt om å gi innspill på håndteringsbildet av selve angrepet.

De mener også høringsbrevet til skeive inneholder premiss om at politiets håndtering var god og etablerer et narrativ om 25. juni skeive ikke kjenner igjen fra det alvorlige terrorangrepet. Disse organisasjonene sto bak det opprinnelige oppropet: ● Oslo Pride

● FRI – Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

● Skeiv Verden

● Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens

● Salam

● Garmeres

● Reclaim Pride

● Skeiv Ungdom

● Skeivt Kunst og Kultursenter

● SLM Oslo

● Regnbuedagene i Bergen

● Arctic Pride

● Skeive Sørlandsdager

● Trondheim Pride

● Grenland Pride

● Sarpsborg Pride

● Skeivå Rogaland Pride Vis mer

OPPVASK: Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, her på vei inn i et tidligere oppvaskmøte med PST i Nydalen

– Alvorlig tillitskrise

Torsdag svarte Mehl på brevet. Hun skriver blant annet at det er hennes oppfatning at utvalget er bredt sammensatt og ivaretar sentrale hensyn.

Hun skriver også at utvalget skal vurdere all informasjon PST PSTPolitiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å bekjempe terror i Norge. hadde i forkant av masseskytingen, også informasjonen E-tjenesten E-tjenestenE-tjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige ytre trusler mot Norge. bidro med, og at EOS-utvalget EOS-utvalgetEOS-utvalget er Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene. fører uavhengig kontroll med både E-tjenesten og PST.

«Jeg mener at sammensetningen, sammen med dialog med berørte organisasjoner og publikum, danner et godt utgangspunkt for å redegjøre for problemstillingene som ligger innenfor mandatets avgrensing», skriver Mehl.

– Det tilsendte dokumentet vi har mottatt i dag, er i alle tilfeller ikke et bidrag til å styrke tilliten. At etterkrigstidens verste angrep på skeive ikke er tilstrekkelig til å bli tatt på alvor, er betenkelig, sier Bjørke i Oslo Pride.

Elisabeth Meling i Skeivt kristent nettverk sier hun ikke vet hvor hun skal begynne.

– Generelt sett opplever jeg at man ikke tar på alvor bekymringene fra skeive organisasjoner, og jeg opplever også at det er et veldig politisk og vagt svar. Jeg hadde forventet flere tydelige oppfølgingspunkter der man faktisk svarer ut bekymringene som ble meldt i oppropet.

Oslo, dagen etter terroren i fjor sommer.

Marius Hofseth i SLM Oslo kaller svaret «flåsete» – og sier det ikke er noe som svarer på de skeive organisasjonenes bekymringer og misnøye.

– Det viser seg at statsråden dessverre ikke tar innover seg den alvorlige kritikken som har kommet. Hun står oppe i en ganske alvorlig tillitskrise sammen med politiet, men det virker det ikke som hun skjønner. Det er utrolig skuffende.

Droppet møte

Etter at de skeive organisasjonene hadde sendt inn oppropet, inviterte PST dem til et møte. De inviterte også justisdepartementet (JD), PST, Politidirektoratet (POD) og Oslo politidistrikt (OPD).

Som eneste part takket justisdepartementet nei.

– Det stemmer at JD ble forespurt om det var ønskelig å stille på møtet med noen fra embetsverket. Vurderingen i JD var at PST, POD og OPD var de mest relevante til å ha den faglige dialogen om aktuelle trusler og tiltak. JD ser frem til evalueringsutvalgets rapport når den kommer til sommeren, har departementet tidligere svart VG om hvorfor de ikke ønsket å stille.

Høyre: - Respektløst

Sveinung Stensland, som sitter i justiskomiteen for Høyre, har tidligere stilt flere spørsmål til Mehl om evalueringen av terroren – blant annet om når hun ville svare de skeive organisasjonene.

Han reagerer kraftig på svaret:

– Dette er jo ikke et svar. Det blir jo ikke tatt på alvor. Det er klønete, dumt og respektløst. Det viser ingen forståelse overfor den gruppen som ble rammet av dette. Det er en tapt mulighet for regjeringen til å få dette inn på et godt spor. I stedet sporer de bare av alt, sier han til VG.

KRITISK: Høyres Sveinung Stensland.

– Hva burde regjeringen gjort, mener du?

– De burde først av alt forholdt seg til spørsmålene som kom, og de burde involvert disse organisasjonene i evalueringsarbeidet.

Han sammenligner saken med terrorangrepet i moskeen i Bærum i 2019.

– Hvorfor involverte en muslimske miljøer i evalueringen av terroren i Bærum, mens her blir det skeive miljøet bare avfeid? Spør han, og svarer selv:

– De tar rett og slett ikke dette på alvor, og de undergraver legitimiteten til arbeidet. Det er veldig synd. Måten de svarer på gjør at jeg blir enda mer kritisk og enda mer mistenksom til prosessen, så jeg kommer til å følge dette veldig tett.

Mehl: – Tar dette på det største alvor

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl svarer i en e-post at angrepet i Oslo 25. juni rystet Norge, og har fått store konsekvenser for det skeive miljøet.

– Regjeringen tar dette på det største alvor. Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. I likhet med mange andre, er vi opptatt å få flere svar rundt hva som skjedde. Det pågår fortsatt en etterforskning, og evalueringsutvalget er i full gang med sitt arbeid som skal leveres før sommeren, skriver hun, og videre:

– Utvalget har fått et tydelig mandat om å involvere både publikum og berørte organisasjoner. Det er viktig å få belyst både angrepet og omstendighetene rundt. Så må vi vurdere hva vi kan lære og videre skritt når rapporten foreligger.

Dette er bakgrunnen

I en flere timer lang meldingsutveksling den 19. juni, skrev en islamist til E-tjenestens agent om en terroroperasjon som skulle skje.

E-tjenesten skal ha visst hvem islamisten de kommuniserte med var.

De hadde en også klar mistanke om hvem en av bakmennene kunne være, ifølge VGs opplysninger: Den ekstreme islamisten Arfan Bhatti.

På dette tidspunktet hadde han et Facebook-profilbilde med et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni, med en tekst med en oppfordring til drap på homofile.

BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til PST. Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon fra PST om konkrete trusler før angrepet fant sted.

PST har måttet svare på kritikk for ikke å ha gjort mer med informasjonen de mottok fra E-tjenesten.

Forsvareren til Zaniar Matapour, som er siktet for terror, har også anklaget E-tjenesten for å ha oppfordret til terrorhandlingene gjennom meldinger som ble sendt i forkant av angrepet.

E-tjenesten har uttalt at de fortløpende varslet «all relevant» informasjon videre til Politiets sikkerhetstjeneste. Assisterende PST-sjef Hedvig Moe har sagt at E-tjenesten er nærmest til å svære på hvilken informasjon de delte, og når de gjorde det.