Barn døde etter påkjørsel i Oslo

Et barn under to år døde av skadene etter å ha blitt påkjørt av en bil lørdag.

Saken oppdateres!

Barnet ble kjørt til sykehus med omfattende skader, men livet sto ikke til å redde.

Påkjørselen skjedde lørdag ettermiddag et boligstrøk i bydelen Nordstrand.

Politiet har snakket med vitner, foretatt avhør og sikret spor for å dokumentere hva som har skjedd.

En person er foreløpig siktet for overtredelse av Vegtrafikklovens § 3 Vegtrafikklovens § 3Vegtrafikklovens paragraf 3 sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». I tillegg plikter den vegfarende til å vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. Kilde: Lovdata..

– Hendelsen fremstår som en tragisk ulykke hvor de involverte er i familie, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

VG har vært i kontakt med operasjonssentralen i Oslo, som ikke ønsker å kommentere hendelsen ytterligere.

For halvannen måned siden døde et barn under to år etter en påkjørsel i et garasjeanlegg i Bærum. Også der var det en familiær relasjon. Den siktede mannen har forklart at han har stor skyldfølelse.

