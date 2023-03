BOM FAST: En brøytebil ble tatt av et snøskred på Kvaløya natt til fredag.

Uvær herjer i nord: − Situasjonen har vært dårlig

Uvær og snøskred herjer i Nord-Norge. Fredag morgen er flere store veier stengt og tre bygder er delvis evakuert.

Det er svært vanskelige kjøreforhold på grunn av stort snøfall og sterk vind nord.

Varsom.no varsler om faregrad fire – stor snøskredfare – for Nord-Troms og Vest-Finnmark både fredag og lørdag. I andre deler av Nord-Norge er det varslet om betydelig snøskredfare.

Flere store veier er blitt rammet av snøskred, og det meldes om stor snøskredfare i flere deler av Troms og Finnmark både fredag og lørdag.

Over riksvei 94 ved Leirvikshøgda i Finnmark har det gått to snøskred.

Like før 09:30 melder Politiet på Twitter at biler er berget ut av området, men at ingen skal ha blitt tatt av skredet.

– Veitrafikksentralen er orientert, og veien vil bli stengt på ubestemt tid, opplyser politiet i Finnmark klokken 8.30.

– Ingen personer skal være tatt der. Det er noen biler som har kjørt seg fast i snømassene, men det har gått fint. Det er både politi og brann på stedet, sier operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen.

Han forteller at det ser ut til å ha først gått ett skred, og så har et nytt et lagt seg oppå der igjen.

– Vær varsom nå, det er stor snøskredfare i hele Vest-Finnmark, understreker han.

Kaos på Kvaløya

– Vi har kontroll, men vi har mye å rydde opp.

Den erfarne brøytebilsjåføren Frank Hay har jobbet gjennom natten med å rydde veiene på Kvaløya i Tromsø kommune. Han forteller om en natt med mange ras og fastkjørte brøytebiler.

I løpet av natten har de sprengt bort hele syv ras.

– Jeg ble ringt av en kollega i natt som hadde kjørt seg fast. Han sto og kavet i et lite ras han prøvde å rydde, og så ble han tatt av et nytt ras.

Brøytebilsjåføren forteller at det gikk fint med kollegaen, og at han til slutt fikk ham løs fra skredet med hjullaster.

– Jeg har vært på jobb hele natten og situasjonen har vært dårlig. Men det er svak bedring nå, forteller brøytebilsjåføren.

Noen tidlig påskeferie blir det likevel ikke på ham.

– Det blir full trøkk hele dagen, men det er bedring i vente, sier han og legger til:

– Han har ennå ikke vært så stygg at han ikke har spakna!

Stengte veier og evakuerte bygder

Flere store veier er for øyeblikket stengt i Troms og Finnmark. E6 Kvænangsfjellet i Nordreisa, E6 over Sennalandet mellom Alta og Hammerfest og E69 Nordkapptunnelen er blant veiene som forblir stengt fredag morgen.

Torsdag ble tre bygder i Tromsø kommune delvis evakuert. Dette gjelder åtte boligenheter i Oldervik, tre boligenheter på Breivikeidet og to boligenheter på Vasstrandvegen, skriver Nordlys.

Natt til fredag gikk det snøskred over en vei sør for Sørskartunnelen på Kvaløya i Tromsø kommune. Veien til og fra Skulsfjord er dermed stengt. Ifølge Veimeldingssentralen vil veien forbli stengt til fredag.

