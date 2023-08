Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

Stang om vegglus-kommentar: − Jeg ble ertet opp

Fabian Stang (H) ønsker ikke å beklage, men kommer med en forklaring på hvorfor han kalte ordførerkandidat i Oslo Rina Mariann Hansen (Ap) for en «frekk vegglus».

Dette kom etter at Hansen kritiserte flere uttalelser fra Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe.

Stang kommer mandag med det han betegner som en forklaring på ordbruken, og ikke en beklagelse.

Stang sier han hev seg på retorikken til LO-leder Peggy Følsviks, som i juli brukte uttrykket «frekkere enn flatlusa» om Høyre-leder Erna Solberg. Vis mer

Søndag rettet tidligere ordfører Stang skarp kritikk mot Hansen, for det han oppfattet som mobbing av Høyres ordførerkandidat i Oslo Anne Lindboe.

Kontroversen oppsto etter at Arbeiderpartiets Hansen kritiserte flere av Lindboes forslag for forbedringer i hovedstaden.

– Hvis jeg hadde vært frekk, ville jeg kalt Hansen for en frekk vegglus, som kommer ut i mørket og biter uerfarne politikere. Men som Erna sier: «Vi bruker ikke ordet vegglus», sa Stang søndag.

Mandag skriver Stang på sin Facebook-profil at han burde gått for et annet ordvalg:

– Inspirert av LO-leder Peggys omtale av Erna Solberg som en «frekk flatlus», falt jeg i går for fristelsen til å antyde at en politisk motstander er et «frekt veggedyr». Tanken var at veggedyr bare tør å komme ut når ingen ser dem. Jeg burde selvfølgelig ikke ha brukt en slik betegnelse, skriver Stang.

Ordførerkandidat for Oslo Høyre, Anne Lindboe.

Ikke en beklagelse

Overfor VG presiserer Stang at dette ikke er en beklagelse, men en forklaring på hvorfor han brukte ordet vegglus.

Han sier at han ble egget opp av at LO-leder Peggy Følsvik i starten av juli sa at Erna Solberg (H) «er frekkere enn flatlusa».

– Det er ikke alle som har fått med seg at det var der det begynte. Jeg ble ertet opp av LO-sjefen, men var det så lurt? spør Stang retorisk.

– Men er det ikke litt enkelt å si at du ble påvirket av Følsvik. Det er jo dine egne ord?

– Jeg ble et eksempel på at LO-lederen forflatet debatten, og da lot jeg meg lure ut på det samme. I tillegg var jeg nok sint for den hersketeknikken Hansen hadde brukt mot vår ordførerkandidat. Hansen har vært med i alle fall 20 år, kan disse teknikkene og angriper på en lusen måte, svarer Stang.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Takket nei til dansen

I en sms til VG mandag skriver Hansen at hun ikke har noen ytterligere å si om Stangs kommentarer.

– Jeg takket pent nei til denne dansen med Stang i går, og det gjelder fortsatt i dag. Jeg tenker mest på hvilken by vi vil at Oslo skal være, om ungene våre skal ha en god skole og de eldre trygg omsorg, eller om vi skal kutte eiendomsskatt og kommersialisere velferden, skriver Hansen.

Ordførerkandidat i Oslo for Arbeiderpartiet, Rina Mariann Hansen.

VG har vært i kontakt med informasjonssjef Trond Gram, som sier at LO ikke ønsker å kommentere saken.

Kan bli litt ivrige

Søndag sa Hansen følgende om betegnelsen hun fikk av Stang:

– Jeg synes vi skal unnlate å gi hverandre økenavn, og tror aldri jeg har blitt kalt en parasitt før.

Stang sier at han tror politikere, som han selv, kan bli litt vel ivrige den siste måneden før valget. Selv var han ikke klar over at en vegglus sees på som en parasitt.

– Jeg mener ikke at Hansen er en parasitt, men hun er dreven og burde vært rausere med Lindboe.