RASET: Husene på småbruket er heldigvis ikke berørt, men det ligger en del løsmasser inntil fjøset som står tomt.

Trine og svigermor tok barna i armene og sprang da raset kom

Trine Hage Gangåssæter (29) satt i stua med svigermor da naboen varslet at raset var på vei mot småbruket. De tok barna i armene og sprang mot bilen.

Det var mandag kveld, ungene på to og fem år lå og sov i andre etasje på huset i Midtre Gauldal i Trøndelag hvor uvær og regn har herjet de siste dagene.

– Plutselig fikk svigermor en telefon fra naboen om at vi måtte komme oss ut av huset fordi det kom stein nedover fjellskråningen. Vi visste ikke hva som kom, og sprang opp og hentet hver vår unge og løp ut til bilen, forteller Gangåssæter.

MYE VANN: Vannet renner rett forbi et gammelt eldhus som ikke har vært i bruk på mange år.

– Det første som slo meg var at ungene skal bort herfra! Vi så naboene komme springende for å få oss ut, en av naboene ringte mens hun sprang, forteller 29-åringen. Men da satt de allerede i bilen.

– Jeg så på naboens blikk at det var alvor, sier Gangåssæter til VG. De fire i bilen kjørte til samboerens søster og her bor de fortsatt.

Samboeren Jo Erik Rogstad (32) var tirsdag kveld på småbruket Rogstadgrind for å prøve å få bekken til å endre kurs.

– Vi har hugget unna litt trær og nå bruker vi en gravemaskin for å få unna vannet, sier han og legger til at geologer fra NVE nettopp har vært på stedet. Det er politiet som avgjør når evakueringen opphører, men Rogstad har ingen hast med å flytte tilbake.

– Vi avventer uansett til i morgen kveld da det er meldt torden og styrtregn i morgen, sier Rogstad til VG.

Det kommende døgnet er det da også sendt ut oransje farevarsel om jord- og flomskred i deler av Sør-Trøndelag

OVERSVØMT: Midtre Gauldal i Trøndelag er berørt av uværet.

– Det store problemet er E6 og Soknedalstunnelen, sier Runar Kvalshaug i Statens vegvesen.

Tunnelen har vært stengt i over ett døgn etter jordras og skapt store køer. Tirsdag kveld litt over klokken 22 melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen for trafikk igjen.

Soknedalstunnelen er en 3,6 km lang tunnel på E6 gjennom Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag.

– Ellers er det flere småveier som har åpnet, så det er bra, sier Kvalshaug.

Et voldsomt uvær har herjet deler av Trøndelag denne uken, og flere togstrekninger og veier er stengt.

Det er sendt ut gult farevarsel om jord- og flomskredfare nordlige deler av Innlandet og sørøst i Trøndelag, melder Varsom.

– Ikke optimistisk

Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal opplyser om at det var er vanskelig for innbyggerne å kjøre nordover til Trondheim da tunnelen var stengt.

– Det er hovedfartsåren vår, legger han til og forteller at det har vært kronglete å kjøre nordover fordi fylkesvei 6573 som er omkjøring for stengte E6, også har vært stengt.

I 15.00-tiden tirsdag åpnet fylkesvei 6573 igjen, også kalt gamle E6.

STENGT: Den stengte køen har skapt kø.

Fare for styrtregn

Tirsdag ble det sendt ut nytt styrtregnvarsel for deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet.

Det er også sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskredfare i sørlige deler av Trøndelag onsdag.

– Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 millimeter per time, ifølge meteorologene.

Fylkesvei 30 åpen igjen

Fylkesvei 30 ble mandag kveld stengt fra Støren til Røros på grunn av mye vann i veibanen, mindre jordras og fare for jordskred.

Rett før klokken 07.30 tirsdag ble veien åpen igjen, opplyste Vegtrafikksentralen i morgentimene.

Det er ordfører Arve Hitterdal i Holtålen kommune glad for.

– Hovedveien fylkesvei 30 er åpen igjen for trafikk, så akkurat her har det roet seg. Nå jobber vi med å se over det som ble skadet i går, sier ordfører Arve i Holtålen kommune.

Holtålen kommune ba innbyggerne i dag om å holde seg hjemme etter store nedbørsmengder. De har også holdt skoler og SFO stengt tirsdag, som følge av den uoversiktlige situasjonen.

– Det er noen folk som ikke får bilen sin ut, og flere som har fått vann inn i leiligheten, sier ordfører Arve i Holtålen kommune til VG i 14-tiden tirsdag.

Det gjelder hovedsakelig private hus.

Lenger nord i Trondheim, så er det ikke meldt om større problemer, opplyser ordfører Rita Ottrervik i Trondheim.

Dovrebanen og Rørosbanen er stengt.

Dovrebanen ble stengt tirsdag morgen mellom Lundamo og Ler i Trøndelag, men åpnet igjen i 17-tiden.

Banen er likevel fremdeles stengt for trafikk mellom Lillehammer og Dombås på grunn av tidligere flom. Det er foreløpig ingen prognose for åpning.

Rørosbanen har også vært stengt mellom Røros og Støren siden mandag kveld på grunn av store nedbørsmengder.

Ny oppdatering onsdag 12:00.