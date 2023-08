POLITIFOLK: Politiadvokat Martin Hauger er aktor i saken. Her med en av etterforskerne på saken, Bjørg Schee, fra Oslo politidistrikt.

Mjeldheim-saken: Aktor vil ha ett års fengsel

Påtalemyndigheten mener Laila Mjeldheim bør dømmes til ett års betinget fengsel etter at en av hennes tidligere ansatte ble slått ned på åpen gate.

Oslo tingrett har denne uken fått innblikk i en sak som er spesiell på flere måter.

Sakens kjerne er to slag mot hodet til den tidligere telefonselgeren og terapiklienten Bjørn Ivar Nordstrøm i august 2017. Men de to slagene leder også inn i et terapimiljø vitner i retten har omtalt som en «sekt», ifølge påtalemyndigheten.

– At dette springer ut av et system vitner beskriver har sekteriske trekk, er spesielt og det gir saken en ekstra alvorlig ramme. Det har foregått en jakt på avhoppere og det er et bakteppe for tiltalen, sier politiadvokat og aktor Martin Hauger til VG etter sin prosedyre.

Han la i dag ned påstand om ett års fengsel for Laila Mjeldheim, ni måneder for en miljøarbeider fra Østlandet og 90 dager for en Oslo-mann tiltalt for å ha utført selve volden mot Nordstrøm.

Påstanden var betinget betinget Betinget fengsel innebærer at de tiltalte ved domfellelse ikke må sone straffen, så sant de ikke begår nye straffbare handlinger i løpet av en prøveperiode på vanligvis to år. fengsel for samtlige.

Frafalt tiltalepost

Laila Mjeldheim er tiltalt for å ha betalt miljøarbeideren 30.000 kroner for at han skulle «få noen til å skremme og/eller utøve vold mot Bjørn Ivar Nordstrøm».

Miljøarbeideren skaffet ifølge tiltalen en straffedømt mann, som fikk 2000 kroner for jobben.

Alle tre var tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet, ettersom Nordstrøm, i juli 2017, en måned før overfallet, hadde varslet søksmål mot Mjeldheim, for manglende utbetaling av lønn og feriepenger som telefonselger i hennes bedrift Kartselskapet.

Han skulle også vitne mot henne i en arbeidsrettssak fire dager etter overfallet.

Tiltaleposten for grov motarbeidelse av rettsvesenet ble i dag frafalt for den voldsmannen, slik at han kun nå er tiltalt for overfallet – som han har erkjent, men hevder han ikke kjente bakgrunnen for.

Alle de tre tiltalte har nektet straffskyld for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

TILTALT: Laila Mjeldheim var i flere år eier av Det norske kartselskapet, hvor de ansatte frem til 2018 var pålagt å gå i terapi hos terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Aktor: – Noe kortere

Aktor Hauger forklarer at uten sakens lange liggetid, så ville påstanden vært ubetinget fengslet i to år for Mjeldheim, samt 1,5 år og seks måneder for de to andre.

Men at det har gått seks år siden hendelsen, er enda en ting som gjør saken spesiell.

Den ble først henlagt etter et halvt år og lite etterforskning, før den ble etterforsket grundig i 2019 og har siden 2020 og frem til tiltalen ble tatt ut før jul i fjor, i praksis ligget på vent hos påtalemyndigheten.

– Påstanden blir i denne saken derfor noe kortere enn det man mener er utgangspunktet, sier han.

I sin oppsummering av bevisene, argumenterte Hauger for at de tiltaltes forklaringer ikke var troverdige.

– De prøver å tilpasse seg hverandre, men da stemmer det ikke med forklaringer i politiavhør eller det gir intern motstrid. Selv i retten klarer de ikke gi samme forklaring, sier Hauger.

ADVOCADOS: Øystein Storrvik representerer Laila Mjeldheim. Morten Furuholmen representerer en miljøarbeider fra Østlandet, tiltalt for å være han som skaffet en voldsmann til å utføre et oppdrag for Laila Mjeldheim.

Forsvarer: – Mye tvil

Øystein Storrvik, forsvareren til Laila Mjeldheim, er fornøyd med at påtalemyndigheten ikke la ned en påstand om straff som ville forlenget klientens allerede pågående soning for bedrageri.

– Men det er også mye tvil om hendelsesforløpet og vanskelig å få tak i et egentlig motiv for handlingen. I stedet for å bare gjøre opp, hvorfor skulle hun ty til virkemidler som er vanskelige å se som fornuftige? spør han.

Storrvik lanserte derfor en hypotese i retten om at det kan ha vært aktører rundt Mjeldheim som tok saken i egne hender for å «skjerme henne fra negativitet».

– Dette kan ha skjedd uten at hun har hatt noe med det å gjøre. Det var mange stridigheter og anmeldelser. Det er ikke bare å legge en vanlig målestokk til grunn for hva som er rasjonelt over det som skjedde i dette miljøet sommeren 2017, sier Storrvik.

BISTANDSADVOKAT: Olle Nohlin har i over fem år kjempet for saken til Bjørn Ivar Nordstrøm.

Bistandsadvokat: – Unødvendig lidelse

Olle Nohlin, Bjørn Ivar Nordstrøms bistandsadvokat, kom inn i saken i februar 2018, kort tid etter at Oslo-politiet hadde henlagt den med lite etterforskning.

Han skrev en klage, som førte til at Oslo statsadvokatembeter gjenåpnet den.

I dag ba han retten om at Nordstrøm skulle få dekket sine utgifter og antydet en oppreisning på rundt 100.000 kroner.

– Det har vært ni ulike påtaleansvarlige fordelt på seks år. Saken kunne vært avgjort for tre år siden da etterforskningen stort sett var ferdig, sier han til VG.

– Hvordan har det vært å sitte i retten så lang tid etter hendelsen?

– Det er en kvittering på at man har hatt rett hele tiden, men det er en frustrasjon også. Det er sendt purringer gjennom hele perioden hvor de fleste ikke har blitt fulgt opp. Dette har også ført til en unødvendig, forlenget lidelse for min klient, men også for de tiltalte, svarer Nohlin.

AUGUST 2017: Slik så Bjørn Ivar Nordstrøm ut etter å ha blitt slått ned av en straffedømt mann fra Oslo 5. august 2017.

Advokat: – Ikke hyret inn

Morten Furuholmen representerer mannen som er tiltalt for å være leddet mellom Mjeldheim og voldsutøveren.

Advokaten vektla i sin prosedyre at det ikke finnes vitner eller kommunikasjon som eksplisitt beviser at Mjeldheim og hans klient diskuterte et oppdrag om å ta Nordstrøm.

– Min klient var ikke hyret inn for å gjøre noe med denne saken, akkurat som de andre medhjelperne til Mjeldheim, sier Furuholmen, og viser til privatetterforskerne Ola Thune og Finn Abrahamsen.

– Legger man dette til grunn, faller betalingen på 30.000 kroner han fikk av Mjeldheim som bevis i denne saken. Dessuten vipset min klient beløp til gjerningsmannen mange ganger, så det blir spekulativt å legge det til grunn som bevis for et oppdrag, fortsetter advokaten

Bjørn Ivar Nordstrøm ble overfalt litt etter klokken 19:00 lørdag 5. august i 2017.

Klokken 19:09 snakket hans klient med gjerningsmannen og klokken 19:13 vipset han 2000 kroner til ham.

Espen Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG og alle anmeldelser mot ham er henlagt av politiet. Han driver fortsatt sin terapivirksomhet. Laila Mjeldheim har også avvist beskrivelser av miljøet rundt Kartselskapet og Addictologi Miljøet som utbrytere har formidlet i intervjuer.