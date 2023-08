Det er Trøndelag og Nordland som blir værvinnerne til helgen, ifølge meteorologene.

Meteorolog med gladmelding: Sommeren er ikke over

Til tross for at høsten er rett rundt hjørnet, melder meteorologene at det er mange fine sommerdager i vente: – Opp mot 27 grader lørdag!

Er du lei av regn og uvær, og frykter at høsten er rett rundt hjørnet?

Da kan du ta det med ro, ifølge vakthavende meteorolog med Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis.

– Høsten kommer nærmere og nærmere, men sommerdagene er her fortsatt, sier Sarchosidis.

I hvert fall hvis du er heldig med hvor du bor: Meteorologen forteller at det vil bli noen fine dager i Sør-Norge torsdag og fredag, med temperaturer opp mot 25 grader og sol.

Så kommer en ustabil helg, før solen kikker frem og temperaturene er gode neste uke.

– Fra mandag neste uke kommer både solen og temperaturene tilbake igjen. Det er kanskje dårlig nytt for de som jobber mandag til fredag, sier meteorologen.

Vestlandet og Nord-Norge får derimot lavtrykk og nedbør.

– Ifølge dagens prognoser så er det et lavtrykk mellom Vestlandet og Island neste uke. Om det lavtrykket ligger i ro, vil det gi flere dager med regn på Vestlandet, som gjør at det trolig er Vestland som får det verst etter helgen.

Meterologen forteller badetemperaturene øker i store deler av Sør-Norge neste uke.

Trøndelag og Nordland værvinnere i helgen

Selv om store deler av Sør-Norge får mye regnbyger over helgen, er det ikke alle plasser i landet man må ta frem paraplyen.

– Trøndelag og Nordland blir helgens værvinnere. I Trøndelag og Trondheim blir det knallsol, skyfritt og opp mot 27 grader. I Nordland kommer det opp mot 25 grader og mye sol.

Kommer sola frem, må du være rask

Om du skal på hytta i helgen på Sørlandet og Østlandet, må du være rask på å nyte sola mens du kan:

– Der blir det mye regn og vått, og ikke så mange anledninger til å sitte ute. Går man glipp av solen torsdag og fredag, må man vente til etter søndag for sommerdager igjen.

Han forteller at værtaperen i helgen er Finnmark. Det blir kjølig, men ikke like mye nedbør som Sør-Norge.

– Sannsynligheten for fine sommerdager blir mindre og mindre. Badetemperaturene er ikke så mye å skryte av akkurat nå, så er man kresen på badetemperaturer bør man vente til neste uke.

