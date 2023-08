NO: NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, sier de ikke kan låse seg til en ny AFP-modell uten en ny grundig utredning.

NHO slakter LOs pensjonsmodell: − Totalt uansvarlig

NHO krever penger på bordet før de blir med på en ny AFP-ordning. De mener LO gjør opp regning uten vert og at den ubetalte regningen som i dag er på 29 milliarder kroner, vil øke betraktelig.

Kortversjonen Avtalefestet pensjon i privat sektor er i spill.

Landsmøtet i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, vil trolig vedta å beholde dagens ordning.

LO sentralt ønsker en ny ordning, som gjør at unge og andre også kan få nytte av den, ved at du kan ta den med til neste arbeidsgiver, også mellom jobber i offentlig og privat virksomhet.

NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, mener at det er uansvarlig å etablere en løsning i 2024, uten å vite hva den vil koste. Vis mer

– Slik jeg leser VG-oppslaget, så tenker LO at vi skal avtale en ny AFP-ordning AFP-ordningAvtalefestet pensjon (AFP) er en ordning som gjør det mulig å gå av med pensjon mellom fylte 62 år og 67 år. Ordningen "eies" av partene i arbeidslivet, med staten som stor økonomisk bidragsyter. i 2024-oppgjøret, men at økonomien skal løses senere. I vår verden er dette å gjøre opp regning uten vert, sier NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, til VG.

Oppslaget hun viser til er VGs omtale tirsdag morgen av LOs forslag til skisse for å komme ut av krisen som Avtalefestet pensjon i privat sektor er inne i. LO-ledelsen møter ledelsen i LOs største forbund, Fellesforbundet, til krisemøte i dag.

Grunnplanet i Fellesforbundet ønsker å beholde dagens AFP-ordning og det ligger an til at forbundet vedtar det på landsmøtet i oktober.

LO foreslår at landsmøtet, hvis de fatter et slikt vedtak, også holder åpent for å vurdere en eventuelt fornyet ordning, hvis den er bedre enn dagens.

Det som provoserer NHO er signalene som LO-nestleder Steinar Krogstad gir:

UNGE: LO-nestleder Steinar Krogstad vil ha med unge og gamle inn i AFP-ordningen, ved at du kan ta med AFP-opptjeningen når du bytter jobb, også mellom offentlig og privat sektor.

At finansiering av en eventuelt ny ordning skal skje i mellomoppgjørene fremover, altså i 2025, 2027 og 2029.

Mellomoppgjør er oppgjør hvor man i all hovedsak forhandler om penger.

Hovedoppgjør er oppgjør hvor også tunge prinsipielle saker som pensjon løftes.

Neste år er et hovedoppgjør.

– Det er totalt uansvarlig å etablere en løsning i 2024, som vi ikke vet hva vil koste, og som blant annet skal finansieres i mellomoppgjør en gang i fremtiden. Det er en dårlig løsning for landets arbeidstagere og arbeidsgivere, sier Melsom.

– Mangler rett og slett

AFP i privat sektor har ansvar for å betale ut AFP-pensjon livet ut til alle som har fått AFP. AFP kan tidligst utbetales fra 62 år.

Bedriftene tar rundt 2/3 av regningen og staten 1/3. I tillegg skal LO smøre den nye ordningen gjennom lavere lønnskrav.

Til disse pensjonene (altså dem over 62 år) har ordningen i dag et fond, mens resten av det nødvendige beløpet har bedriftene i ordningen et felles ansvar for. Manglende beløp, som ikke er satt av i fond, for å dekke disse juridiske forpliktelsene pr idag utgjorde 29 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

– Og det beløpet vil øke betraktelig når flere skal inn i ordningen. Det viser gapet og de økonomiske utfordringene. Det mangler rett og slett finansiering. Finansieringsutfordringene blir mye større med ny modell i og med at tre ganger så mange vil få AFP, sier Melsom

KRAV: Melsom krever ny konsekvensutredning.

– Hva er NHOs vei ut av uføret?

– Det blir uansvarlig å låse seg til en modell uten å låse finansieringen samtidig. Skal man sjøsette en ny ordning, må man enten vente til man har hentet inn nye penger i fremtidige lønnsoppgjør, eller så må utbetalingene ned. Dette er ordninger som skal stå seg i så mange år, at vi må ha en grundig konsekvensutredning av kostnadene og en avtalt plan for inndekning, før den kan lanseres.

Utfordrer med spørsmål

Hun sier det er viktig også for å trygge arbeidstakerne.

– Har LO for eksempel forklart medlemmene godt nok at arbeidstakeren vil oppleve lavere lønnsvekst i mellomoppgjørene fremover, spør hun:

– Og vil de få med seg medlemmene på dette? Dette illustrerer at alle kort må være på bordet før ordningen settes ut i live. Krogstad nevner at man ikke kan ta det av rammen i 2024 fordi de da må sikres reell lønnsvekst, etter flere tunge år. Men hva med fremtiden? Vi kan jo komme inn i tilsvarende situasjoner også da, sier Melsom.

– De sier ikke at man ikke vil vite kostnadene, men at de skal tas senere?

– Den felles AFP-utredningen LO og NHO laget i 2021 konkluderer med at tre ganger så mange skal få en AFP-ytelse. Hvis vil legger til grunn at alle skal ha samme ytelse, da må premien opp med rundt 60 prosent, eller så må utbetalingene ned med 34 prosent.

