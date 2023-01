PRESSES: Justisminister Emilie Enger Mehl får flere spørsmål fra justiskomiteens medlemmer.

Krever svar fra Mehl etter terrorvarsel: − Fremstår ganske uforståelig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke svart på om hun var orientert om terrortrusselen mot Skandinavia før terrorangrepet i juni. Det krever Frp og Venstre at hun gjør – og at hun svarer på hvordan informasjonen ble fulgt opp.

– Jeg legger til grunn at dersom det har kommet et varsel fra E-tjenesten til PST om et mulig terrorangrep på norsk jord, så er det en såpass dramatisk ting at det vil justisministeren være orientert om, sier Per-Willy Amundsen (Frp), lederen av justiskomiteen på stortinget, til VG.

Torsdag kveld avslørte VG at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Justisminister Emilie Enger Mehl har ikke svart på VGs spørsmål om hun eller Justisdepartementet var orientert om varselet fra PST. Hun viser til at et utvalg skal evaluere håndteringen av terrorangrepet, og levere en rapport før sommeren.

– Involvert i beslutningslinjen

Amundsen sier til VG at det er viktig at et ekspertutvalg gjør en evaluering.

– Men det må ikke være sånn at det blir en hvilepute for å la være å svare på helt åpenbare spørsmål som ikke berører konklusjonene til utvalget, understreker han.

Han sier regner med at Mehl ville være orientert om et varsel om et mulig terrorangrep på norsk jord.

– Da er hun også involvert i den beslutningslinjen som har blitt gjort når PST ikke har benyttet spaning, eller forsøkt å få prøvd for domstolen om de kan bruke mer inngripende tiltak, sier han.

Han varsler at han kommer til å sende et skriftlig spørsmål til justisministeren for å få klarhet i hennes kjennskap til disse opplysningene, og sier dette er noe hun må svare Stortinget om.

KRITISK: Per-Willy Amundsen stiller flere spørsmål ved PSTs håndtering.

Flere forhold

Ni dager før terroren i Oslo kom PST med en trusselvurdering der de nedjusterte risikoen for islamistisk terror i Norge fra «mulig» til lite sannsynlig.

Varselet fra E-tjenesten til PST kom seks dager før angrepet. Trusselnivået ble ikke justert opp igjen.

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted.

Amundsen understreker at ikke alle forhold er kjent i saken.

– Men når man ser det i sammenheng fremstår det ganske uforståelig. Det er mange sammenfallende forhold her som gjør at man stiller flere spørsmål ved PSTs handlingsmåter, sier han.

Venstre: Forventer at Mehl følger opp

Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen for Venstre, sier at VGs opplysninger reiser mange spørsmål knyttet til PSTs håndtering av informasjonen de fikk av E-tjenesten.

– Her må alle steiner snus, for å få klarhet i hva de fikk hvite når og hvordan denne informasjonen ble brukt.

Blant annet spør hun hvorfor Oslopolitiet ikke fikk informasjon, all den tid de hadde det operative ansvaret for Oslo Pride - kombinert med at E-tjenesten har kommentert at de ikke sto i veien for at PST kunne dele terrorvarselet med Oslopolitiet.

– Jeg forventer at justisministeren følger opp alle disse spørsmålene. Det er mye som tyder på at det er behov for en evaluering av samhandlingen mellom PST, E-tjenesten og Oslo politidistrikt, og det mener jeg at justisministeren bør ta initiativ til. Gjør hun ikke det, vil jeg ta initiativ til dette i Stortinget.

KREVER SVAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik ber Mehl svare på hvordan hun vil følge opp VGs opplysninger om det som skjedde før anrepet.

Krever svar om trusselnivå

På bakgrunn av VGs sak har Thorvik sendt inn et spørsmål til justisministeren om PSTs senking av terrortrusselnivået fra «mulig» til «lite sannsynlig» ni dager før angrepet, og tre dager før varselet fra e-tjenesten.

Der påpeker hun at assisterende PST-sjef har sagt til VG at informasjonen i varselet ble vurdert som reell og ble prioritert, og at VG får opplyst at den kjente islamisten Arfan Bhatti – og hans utvidede nettverk – raskt havnet i søkelyset hos PST.

Samtidig påpeker hun at Oslo politidistrikt og arrangørene av Oslo Pride ikke skal ha fått informasjon om terrortrusselen.

– Hvordan vil statsråden følge opp opplysningene som kommer frem i VGs artikkel om det som skjedde i forkant av terroren under Oslo Pride og vil hun ta initiativ til en evaluering av politiarbeidet i dagene før terrorangrepet mot Oslo? spør hun.

– Utrolig trist

Høyres Ingunn Foss sier opplysningene som fremkommer i VGs sak reiser flere spørsmål.

– Det store spørsmålet er om dette kunne vært avverget, sier hun.

SVs Andreas Sjalg Unneland sier dette er krevende saker, og at det at man var så tett på tross alt er et tegn på at sikkerhetstjenestene jobber godt og er orientert mot reelle trusler.

– Det er utrolig trist og frustrerende å tenke på at angrepet var tett på å kunne stoppes. Jeg regner med at PST og E-tjenesten er igang med en grundig gjennomgang og vil se hva man kunne eller burde ha gjort annerledes, sier han.