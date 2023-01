Oslo-skytingen: Går ut med bilde av siktede

Politiet jakter fortsatt to siktede etter gjengskytingen, og går onsdag ettermiddag ut med bilde av mannen de mener avfyrte skuddene.

Tre menn har vært siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, etter skyteepisoden ved Nationaltheatret i halv ett-tiden natt til søndag.

Én av dem ble pågrepet, men løslatt igjen tirsdag.

På en pressekonferanse onsdag sier politiinspektør Grete Lien Metlid at vedkommende ikke lenger er siktet.

– Påtalemyndigheten mener at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde siktelsen om medvirkning til drapsforsøk.

Frigir bilde

De to andre mennene er fortsatt etterlyst nasjonalt og internasjonalt.

Politiet har nå valgt å frigi bilde av mannen de mener avfyrte skuddene.

Bildet viser mannen politiet mener avfyrte skuddene. Ifølge politiet er det tatt tidligere på kvelden, før skyteepisoden fant sted.

– Vi går ut med bilde av han vi mener er skytteren, i håp om å lokalisere ham. Vi går ikke ut med navn av hensyn til hans familie, sier Metlid til VG.

– Godt kjent med konfliktbildet

To menn ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet i skytingen.

Begge har tilknytting til den kriminelle gjengen Young Guns, og har vært lederskikkelser der.

– Vi er godt kjent med konfliktbildet. Vi hadde ikke kunnskap om at det skulle være en hendelse denne natten. Vi er opptatt av å ha en bred etterforskning, der vi ikke konkluderer for raskt, sier Metlid.

– De fornærmede er avhørt. De har bidratt med forklaringer, utover det så vil jeg ikke gå inn på vurderingene av avhørene.

– Ikke like trygg for alle

Deler av helgens hendelse er fanget på video.

– Det er helt klart at skyting ute i det offentlig ikke er noe vi vil ha. Nå har det vært litt roligere før jul og gjennom julen. Men så har vi hatt denne hendelsen nå. Vi ønsker ikke skyting i det offentlige rom, og gjør det vi kan for å stoppe det, sier Metlid.

– Oslo er en trygg by, men ikke like trygg for alle. Er du del av kriminalitet eller konflikter, så er det kanskje ikke like trygt, fortsetter hun.

Skytingen knyttes til enprosentklubben Satudarah. Politiet opplyste selv under pressekonferansen at de hadde god oversikt over miljøet.

Blant de to siktede som politiet etterlyser er den ene tidligere dømt for vold, trusler og ran, og for å ha båret kniv på offentlig sted.

I november 2021 ble han dømt for å ha utøvd vold mot en person sammen med to andre. I dommen står det at «kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, og er begått av flere i fellesskap.»

Den andre siktede er dømt flere ganger for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å svindlet flere personer gjennom salgsnettstedet Finn.no.