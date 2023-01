ÅSTED: Krimteknikere jobbet på åstedet etter funnet torsdag i forrige uke.

Dødsfallene i Molde etterforskes som drap og selvdrap

– Den avdøde mannen har nå fått status som siktet, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.



Artikkelen oppdateres.

Det var en eldre mann og kvinne som ble funnet døde i en bolig i Molde sentrum torsdag i forrige uke.

– Vi mener det er overvekt av sannsynlighet for at mannen har drept kvinnen som også ble funnet i boligen, før han tok sitt eget liv, sier Skorpen-Trøen i pressemeldingen.

Det ble funnet et våpen i boligen, og politiet opplyste dagen etter at begge to var skutt. Dette bekreftes av den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet varslet også tidlig at de ikke lette etter noen mistenkte.

– Denne tragiske saken rammer selvsagt både et nabolag og et lokalsamfunn. Når etterforskingen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det familie og andre nære ekstra hardt, sier politiinspektøren.

Han oppfordrer nå til at familien må få ro i en tung tid.

Politiet ga i forrige uke ikke noen flere detaljer rundt våpenet. Det gjør de heller ikke i pressemeldingen onsdag.

Det var en person som skulle besøke mannen og kvinnen, som fant dem døde og varslet politiet tidlig på ettermiddagen. De to ble konstatert døde på stedet.

Vedkommende som varslet politiet, hadde en familiær relasjon til beboerne i boligen.

En nabo som VG snakket med etter at dødsfallene ble kjent, sa at hun var overrasket over dødsfallene.

– Det er et trivelig nabolag. Jeg har bare gode ting å si om de som bodde der. Jeg har aldri sett politi her før, sier vedkommende, som ønsker å være anonym.

DØDE: To personer ble funnet døde i boligen i Molde. Her blir en av dem fraktet bort.