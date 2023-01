PERSON FUNNET DØD: Her arbeider Kripos med undersøkelser på adressen hvor en person ble funnet død 22. desember i Namsos.

Knivstakk kjæresten før jul – kvinne i Namsos siktet for drap

Den ukrainske kvinnens mindreårige barn var hjemme da hun knivstakk kjæresten, og ble ifølge politiet vitner til deler av hendelsene.

Politiet mener nå at den ukrainske kvinnen i 30-årene drepte kjæresten med forsett sent på kvelden 22. desember i parets bolig i Namsos i fjor.

Kvinnen ble pågrepet natt til lille julaften, og har sittet varetektsfengslet siden.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient etter at politiet endret siktelsen. Men jeg tror nok man trygt kan legge til grunn at hun ikke erkjenner noe forsettlig drap. Hun mener forsettet mangler, og holder fast på at dette var nødverge, sier kvinnens forsvarer Rolf Christensen.

Kvinnen og samboeren kom til Norge i fjor. Tidligere var hun siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Knivstakk kjæresten

Kvinnen har selv forklart til politiet at hun stakk kjæresten med kniv.

Ifølge fengslingskjennelsen underbygges dette både av den foreløpige obduksjonsrapporten, barnas forklaringer i avhør og ambulansepersonellets forklaringer.

Disse dokumentene er klausulert, og forsvarer Rolf Christensen kan derfor ikke kommentere dem.

– Det er en samlet vurdering av opplysningene som vi har i saken, som gjør at vi utvider siktelsen. Det er gjennomført mye etterforskning siden forrige fengslingsmøte. Blant annet avhør av vitner som var i kontakt med siktede og barna etter hendelsen, og nye avhør av siktede og tilrettelagte avhør av barna, sier påtaleansvarlig Åsta Elden til VG.

Barna ble vitner

Kvinnen hadde to mindreårige barn som var hjemme da hendelsen fant sted.

– De ble vitne til selve hendelsen eller deler av hendelsen, de har avgitt forklaring om det de har opplevd, sier Elden til VG.

Ifølge fengslingskjennelsen har kvinnen forklart hun handlet i nødverge, og at det var for å beskytte seg selv eller barna at hun knivstakk samboeren, som også er i 30-årene og fra Ukraina.

– De har vært samboere i et knapt halvår. Og de har hatt et meget turbulent samliv. Det var også turbulent i opptakten av det som skjedde. Det er på det rene at det ikke var fred eller harmoni i hjemmet, sier Christensen.

Elden sier til VG at dette er noe de skal undersøke.

– At de har hatt et turbulent forhold er en påstand fra hennes side, men vi gjør undersøkelser for å avklare det spørsmålet. Vi avhører vitner som har vært i kontakt med familien for å vite hvordan relasjonen mellom siktede og avdøde var, sier Elden.

Politiet arbeider med å avklare kvinnens påstand om nødverge. I fengslingskjennelsen ble det påpekt at det etter rettens vurdering ikke var holdepunkter for nødverge.

– Vurderingen er at det er sannsynlighetsovervekt for at hun har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen, da betyr det også at man mener det ikke er sterke holdepunkter for at hun var i en nødvergesituasjon, sier Elden.

Barna ivaretatt

Kvinnen har ikke kontakt med de mindreårige barna mens hun sitter varetektsfengslet, opplyser forsvareren. Barna er i barnevernets omsorg, og han kommuniserer med barnevernet på kvinnens vegne.

Det er berammet nytt fengslingsmøte i saken i Trøndelag tingrett fredag. Påtalemyndigheten ber retten om å forlenge varetektsfengslingen i ytterligere fire uker.

Politiet mener det både er bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare dersom kvinnen slipper ut av varetekt.

– Hun har vært i Norge kort tid, har liten omgangskrets her, og ungene er ivaretatt av barnevernet. Hun risikerer også streng straff om det ender med tiltale og dom, begrunner Elden.

Det er flere undersøkelser som gjenstår i saken, blant annet rettspsykiatrisk vurdering av den siktede kvinnen. Politiet venter også på resultater av åstedsundersøkelsen og annet analysearbeid.

– Har politiet vært i kontakt med familien til avdøde?

– Politiet har hatt et møte med familien til avdøde. De tar dette veldig tungt, sier Elden.

Det er barnevernet som i hovedsak har holdt kontakt med de mindreårige barnas far i Ukraina, opplyser politiet.