Nordmenn tok færre handleturer til Sverige i fjor, til tross for at grensene var åpne igjen etter større restriksjoner gjennom pandemien.

Nedgang i grensehandelen – tror flere velger lokalt

Tall fra DNB viser at nordmenns grensehandling fortsatt er betydelig lavere enn før pandemien, til tross for at grensene igjen er åpne for trafikk.

NTB

I 2022 handlet nordmenn for 9,2 milliarder kroner på dagstur til Sverige, og det ble utført 5,2 millioner turer over grensen.

Men selv med åpne grenser til söta bror tok langt færre nordmenn harrytur til Sverige i fjor.

Antall dagsturer var 24 prosent lavere i 2022 sammenlignet med 2019, og uten justering for inflasjon endte beløpet fortsatt 16 prosent under.

Langt færre valgte å legge julehandelen til Sverige i år sammenlignet med før pandemien, ifølge tall fra DNB. Her fra det populære shoppingsenteret i Norby i Svinesund.

Velger lokalt

– Lokalt næringsliv har vært dyktig til å omstille seg gjennom pandemien, en periode hvor mange nordmenn fikk øynene opp for nye utsalgssteder i nærheten av der de bor, sier Rasmus Fingenschou, som er leder for alle små og mellomstore bedrifter i DNB.

Han tror nedgangen skyldes at nordmenn har blitt flinkere til å støtte opp om lokalt næringsliv og i større grad ser verdien av lokale butikker.

– Dette er både bra for arbeidsplassene våre, for verdiskapning og for det løpende tilbudet til kundene langs grensen, sier Figenschou.

Grenseovergangen på gamle Svinesundsbrua mellom Norge og Sverige.

Dyrere enn før

Det var heller ingen tegn til at flertallet av nordmenn lot seg friste av full tobakkskvote før festivitetene i julen. Selv julehandelen ble i hovedsak lagt igjen i Norge.

Direktør for datatransformasjoner i DNB, Ine Oftedahl, tror dette skyldes høyere drivstoffpriser og endring av alkohol- og tobakkskvoter. I tillegg har prisveksten på matvarer vært høyere i Sverige enn i Norge.

– Kunder bosatt i kommuner nær grensen handler i større grad som de pleide. De med en viss avstand til grensen reduserer betydelig mer, hvilket styrker vår hypotese om at kundene er bevisst på hvordan drivstoffpriser og inflasjon påvirker det store regnestykket, sier Oftedahl.

Flest fra Viken fylke

Det er derfor den høyeste inntektsgruppen som totalt sett legger igjen mest penger i Sverige, men likevel endte den laveste lønnsgruppen nærmest sin egen normal fra 2019 ved årsslutt.

De aller fleste grenseturene ble tatt av folk bosatt i Viken fylke, som geografisk ligger nær svenskegrensen.

Befolkningen i Viken står for halvparten av antallet dagsturer i 2022, og 19 prosent av befolkningen i fylket mellom 18 og 79 år tok en eller flere turer til Sverige i løpet av 2022.