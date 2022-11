REAGERER: Pål Gerhard Olsen er bror til Marianne Amundsen (57) som ble drept på jobb for Nav i september i fjor.

Marianne (57) ble drept på jobb: − Nav har løpt fra ansvaret

BERGEN (VG) I to lange uker har Pål Gerhard Olsen fulgt rettssaken mot mannen som har vedgått å ha drept søsteren hans. Nå vurderer Marianne Amundsens etterlatte å gå til søksmål mot Nav, sier Olsen til VG.

Da rettssaken i Hordaland tingrett ble avsluttet forrige mandag, la aktor ned påstand om 21 års forvaring for mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter knivangrepet på Nav Årstad 20. september i fjor.

– I rettssaken har vi fått dokumentert at sikkerheten i samtalerommet ikke var i tråd med minimumsstandarden i Nav. Vi mener etaten må stilles til ansvar, sier han.

DREPT: Marianne Amundsen (57) jobbet som avdelingsleder i Nav.

Marianne Amundsen (57) ble drept da en bruker gikk til angrep på henne inne på et samtalerom på Nav-kontoret i Bergen. Kollegaen hennes Ida Aulin (30) ble skadet, men kom seg i sikkerhet etter å ha blitt påført flere knivstikk.

Olsen har flere ganger etterlyst en beklagelse fra Nav etter at søsteren hans ble drept på jobb. Noen slik beklagelse har ikke kommet, verken direkte til de pårørende og etterlatte, eller i offentligheten, sier han.

– I rettssalen har vi sittet noen få meter fra flere ledere i Nav. De har ikke henvendt seg til oss i løpet av disse dagene. Ikke har de kondolert, ikke har de uttrykt sin medfølelse og ikke har de beklaget. Det synes jeg er dårlig gjort, sier Olsen.

STORT POLITIOPPBUD: Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt etter at meldingen kom klokken 10.02 mandag 20. september i fjor.

Olsen mener det er er umulig å forholde seg til saken mot mannen som er tiltalt i saken, uten å sette det i sammenheng med hvordan sikkerheten var ivaretatt den dagen brukeren gikk til angrep.

– Bordet inne i samtalerommet var plassert slik at det var en 50 centimeter bred passasje mellom bordenden og veggen med utgangsdører. Denne passasjen gjorde det mulig for mannen å komme seg raskt over på den andre siden, der han angrep min søster og kollegaen hennes. Hadde bordet stått inntil riktig vegg, og fungert som en sperre, ville Marianne hatt langt større sjanse til å komme seg ut døren. Da kunne hun vært i live i dag.

SAMTALEROMMET: Brukeren satt i stolen til venstre. Ida Aulin satt i den blå stolen. Marianne Amundsen satt i stolen inntil veggen på høyre side av bordet. Skissen er laget av politiets kriminalteknikere.

Det var to dører inn til samtalerommet der angrepet skjedde. En dør for brukere, og en dør for de ansatte. Olsen sier de etterlatte reagerer på at det var mulig å låse brukerdøren fra innsiden.

– Dette er også et brudd på minimumsstandarden i Nav, der det står at innredningen skal lage en fysisk barriere mellom bruker og saksbehandler og at dører ikke skal kunne låses innenfra.

– I tillegg lå alarmknappen i vinduet med en lang, løs ledning, og var ikke festet under bordet, sier Olsen.

– Smertefullt

Ifølge BA har kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune tidligere uttalt at arbeidsgiveren anser bordet som den fysiske barrieren. Dette reagerer Olsen sterkt på.

– Det tror jeg strider mot den vanlige rettsfølelsen og oppfatningen av hva en reell barriere faktisk er. Det er vanskelig å ikke oppfatte disse uttalelsene som uttrykk for dårlig samvittighet og mangelfull sikkerhetskultur.

KRITISERER NAV: - Nav har på mange måter gjort vondt verre for oss, sier Pål Gerhard Olsen.

Olsen sier rettssaken har vært en stor belastning for de etterlatte og pårørende.

– Det har vært smertefullt å høre alle de forferdelige detaljene. At Nav ikke har kommet oss i møte slik at vi har kunnet få en felles virkelighetsfølelse, har virkelig lagt stein til byrden for oss. Det har forsinket sorgarbeidet vårt.

Han mener Nav ikke har holdt løftet sitt om å «snu alle steiner» i saken.

– Vi føler tvert imot at Nav har løpt fra ansvaret, sier Olsen, som mener Nav burde beklaget og erkjent at sikkerhetsnivået ikke var bra nok.

PUBLIKUMSMOTTAKET: Dette bildet ble tatt av politiets kriminalteknikere etter angrepet på Nav Årstad 20. september i fjor.

I et intervju med VG i vår sa Olsen at familien ikke var sikre på at den kommende rettssaken ville gi svar på spørsmålene familien har stilt.

– Vi tror rettssaken kan bli en behagelig blindsone for Nav å bevege seg inn i, sa Olsen før rettssaken startet.

I dag sier han at de opplever at det var nettopp det som skjedde under rettsforhandlingene.

– Det ble nøyaktig slik vi hadde fryktet, sier han.

LA NED BLOMSTER: Flere la ned blomster utenfor Nav-lokalene etter drapet 20. september i fjor høst.

– Vi har hatt en følelse av å kjempe i oppoverbakke mot Nav hele tiden. Nav har på mange måter gjort vondt verre for oss, samtidig som vi har måttet forholde oss til den forferdelige belastningen med den bestialske måten Marianne ble drept på.

Olsen sier at familien vil saksøke Nav dersom Marianne Amundsens fagforening stiller seg bak et slikt søksmål.

– Rettssaken har ikke gjort oss mindre motivert til å gå videre med saken. Vi ønsker å få plassert ansvaret der vi mener det hører hjemme, nemlig hos ledelsen i Nav. For meg handler dette om rettferdighet, sier Olsen.

KOMMUNALDIREKTØR: Tommy Johansen er kommunaldirektør i Byrådsavdeling for Barnevern og Sosiale tjenester i Bergen kommune, som ansvar for den kommunale delen ved alle Nav-kontorene i Bergen.

VG har lagt Olsens uttalelser frem for kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune. Han er NAVs talsperson i saken, og skriver i en e-post:

– Vi er forferdelig lei oss for det som skjedde med Marianne og Ida, og vil igjen uttrykke vår dypeste medfølelse med de som ble rammet. Ettersom familien varsler søksmål mot NAV vil det ikke være riktig av oss å kommentere detaljene i denne saken i media før et eventuelt søksmål er behandlet.

FORBUNDSLEDER Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

Marianne Amundsen var organisert i Fellesorganisasjonen (FO).

FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik sier til VG at de er opptatt av at alle fakta kommer på bordet.

– Det er viktig å understreke at den eneste som er ansvarlig for handlingene som ble begått, er mannen som utførte dem. Samtidig er det viktig å få belyst de spørsmålene familien tar opp rundt sikkerheten, og at dette følges opp videre, sier Kvisvik.

Hun sier FO vil ta en vurdering av saken når dommen foreligger, og at en endelig beslutning om å stille seg bak et eventuelt søksmål må tas i samarbeid med LOs juridiske avdeling.

– Det viktigste er å sikre at det som skjedde på Nav Årstad i fjor høst, aldri skjer igjen. Vi må stå opp for tryggheten til dem som står opp for andre, sier Kvisvik.