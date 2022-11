Brann på Bøler i Oslo under kontroll - to personer skadet

BØLER (VG) Det brenner i to leiligheter i et rekkehus på Bøler i Oslo torsdag ettermiddag. Alle beboere skal nå være gjort rede for.

Brannvesenet har kontroll på brannen, men det brenner fortsatt, opplyser innsatsleder på stedet rett før klokken 18.30. To personer er skadet og er tatt hånd om av helsepersonell.

Evakuering ble iverksatt, og det var lenge stor spredningsfare som følge av den kraftige brannen. En person ble kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, opplyser politiet. Status på den andre skadede er ikke kjent.

Alle fire leilighetene i rekkehuset er totalskadet.

– Vi har fått gjennomsøkt begge leilighetene i hver ende uten funn, og vi jobber nå for å forhindre spredning. Vi har dempet ilden godt, men det er fortsatt spredningsfare, sa vaktleder Eirik Fredriksen i brannvesenet til NTB i 17.30-tiden torsdag.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyste til VG klokken 16.55 at det er ni beboere registrert på adressen det brenner i. I tillegg er to nærliggende adresser evakuert. Til sammen 12 boenheter med 33 registrerte beboere ble evakuert.

Stokkli opplyser til Dagbladet i 17.30-tiden at samtlige personer er gjort rede for.

Tidligere torsdag sa operasjonslederen til VG at situasjonen var svært dramatisk.

– Det er svært mye flammer og brenner i hele rekka på et rekkehus langs taket. Det er virkelig dramatisk, sa operasjonslederen.

Rekkehuset ligger ikke langt fra Bøler T-bane. Det ble meldt om meget kraftig røykutvikling på stedet. Beboere på Bøler ble oppfordret til å lukke dører og vinduer slik at røyk ikke kom inn.

Evakuerte beboere kan møte på Bøler skole, der det vil bli opprettet et midlertidig evakueringssenter, opplyser politiet.

Veiene i området rundt brannstedet er sperret, opplyser politiet. På grunn av brannen blir ikke T-banestoppet på Bøler betjent inntil videre, opplyser Sporveien.

Nødetatene fikk melding om hendelsen fra vitner klokken 16.17 torsdag ettermiddag. Brannvesenet meldte om brannen klokken 16.21.