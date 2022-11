Stoltenberg med klart budskap til Tyrkia: Slipp inn Sverige og Finland

Jens Stoltenberg begynner å bli utålmodig, og ber Tyrkia og Ungarn om å slippe Sverige og Finland inn i Nato-varmen på alvor.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etterlyser et endelig grønt lys fra parlamentene i Tyrkia og Ungarn, slik at Sverige og Finland kan bli fulle medlemmer av forsvarsalliansen Nato.

Våre nordiske naboland søkte om medlemskap i Nato i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år. Opptaksprosessen er blitt stående fast på tyrkiske krav. Alle medlemslandene må godkjenne nye medlemmer.

I møte med parlamentarikere fra Natos 30 medlemsland i Madrid mandag. viste han til at 28 av 30 land har godkjent Sveriges og Finlands søknader om medlemskap.

– Tiden er inne

– Sverige og Finland har oppfylt sine forpliktelser, sa Stoltenberg.

Han viste til at de to landene inngikk en avtale med Tyrkia på Nato-toppmøtet i Madrid i juni. Tyrkia har vært skeptiske til svensk medlemskap på grunn av Sveriges støtte til kurderne, og har hevdet at Sverige støtter terrorister.

– Tiden er inne til å ønske Sverige og Finland velkommen, la han til.

Les også: På innsiden av Stoltenbergs høye Nato-spill

– Jeg sa det samme da jeg nylig var i Istanbul, og vil gjenta det fremover. Sverige og Finland har oppfylt sin del av avtalen, og er også innstilt på å fortsette å jobbe med Tyrkia mot terrorisme, understreket Stoltenberg.

SKREV UNDER: Tyrkia, Finland og Sverige skrev i juni under avtalen som skulle sikre svensk og finsk medlemskap. Foran fra venstre Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu, Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde. Bak: generalsekretær Jens Stoltenberg, president Recep Tayyip Erdogan, president Sauli Niinistö og statsminister Magdalena Andersson.

Advarte mot Kina

Nato-sjefen advarte også parlamentsmedlemmene fra Nato-landene mot å utvikle nye avhengigheter overfor autoritære regimer som Russland og Kina.

– Vi har vært avhengig av russisk olje og gass for lenge, til å varme opp våre hjem, og til å fly våre kampfly, erkjente Stoltenberg.

I sin tale til Natos parlamentariske forsamling i Madrid, advarte han mot å gjøre samme feilen, å bli avhengig av varer og teknologi fra Kina:

– Vi ser økende kinesiske forsøk på å kontrollere vår infrastruktur, forsyningskjeder og industriproduksjon, sa Stoltenberg.

– VI kan ikke gi autoritære regimer noen mulighet til å avsløre våre sårbarheter, og undergrave oss, la han til.

Ukraina-forhandlinger?

Stoltenberg fikk spørsmål om hvordan utsiktene er for å få til en forhandlingsløsning i Ukraina.

– Vi vil alle at krigen skal slutte - men vi må huske hva slags krig dette er: Det er en angrepskrig, der Russland har angrepet Ukraina. Krigen vil trolig en gang ende ved et forhandlingsbord, men utfallet av de forhandlingene vil avhenge av situasjonen på slagmarken, understreket Stoltenberg.

– Så hvis du vil ha en akseptabel fredsløsning, må du støtte Ukraina. Vi må ha et utfall som sikrer Ukraina som et fritt og selvstendig land, og at et angrep på et naboland ikke lønner seg, la han til.