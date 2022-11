MEDLEMMENE STRØMMER PÅ: Trond Giske har grunn til å glise over alle nye medlemmene partilaget hans har fått den siste uken.

Medlems-boom for Giske-lag: − Det er helt overveldende

Mens Ap nasjonalt får krisemåling på krisemåling, kan Trond Giske juble over nok en medlemsrekord i hans lokallag i Trondheim som sist uke har fått over 800 nye medlemmer.

– Nidaros sosialdemokratiske forum har passert 2000 medlemmer, tusen takk til alle som har bidratt! I løpet av den siste uka har over 800 meldt seg inn, det er overveldende!

Det skriver Trond Giske (Ap) på Facebook.

Nidaros sosialdemokratisk forum er et partilag under Trondheim arbeiderparti.

Da Arbeiderpartiets krisemåling var tema under «Debatten» forrige uke, uttalte AUF-leder Astrid Hoem at hun mener Giske er en del av årsaken til Arbeiderparti-krisen, og kombinert med dårlige målinger har det vært grobunn for en stor diskusjon om Arbeiderpartiets retning denne uka.

Oppmerksomheten etter Debatten i forrige uke har vært årsaken til den plutselige medlemsboomen, mener Giske.

– Det er helt overveldende. Dette er langt utover hva noen av oss kunne forestilt oss da vi for under et år siden var kun 16 medlemmer. Dette er helt enestående, sier han til VG.

Giske har lovet å ringe alle nye medlemmer i partilaget, og har så langt ringt om lag 800.

– Så har jeg begynt å ringe noen få av de 800 nye. De er alle tydelig på at de liker at vi tar opp konkrete saker og snakker om politikk og hverdagen til folk.

– For folk som ikke har fulgt Aps indre liv minutt for minutt, hva er årsaken til at det nå er så mye drama i partiet nå? Dere får jo Hotel Cæsar til å fremstå som rene søndagsskolen.

– Vi har veldig dårlige meningsmålinger for tiden. Det som appellerer til oss er at vi tror det er mulig for Ap å være et parti på 30–35 prosent. Veien dit er å snakke med folk, sier han.

– Hva tenker du om at det blir så mye oppmerksomhet og dramatikk rundt din person?

– Jeg er sikker på at folk er helt interessert i det. Veien til ny tillit for oss er å løfte sak og vise at vi forstår folks hverdag.

– Er dere på lag med regjeringen eller i opposisjon til regjeringen?

– Vi er helt på lag med Ap og verdiene Ap står for. Men av og til er medlemmene våre uenig med enkeltsaker, og da sier vi ifra. Det er et viktig medlemsdemokratisk prinsipp.

– Vil dere invitere partileder Støre til et medlemsmøte?

– Jeg hadde en stor festival i oktober, og inviterte ledelsen da. Da fikk vi besøk av Bjørnar Skjæran. Det var både hyggelig og interessant.