SAMLER INN: Miriam er forberedt på å selge leiligheten sin om hun ikke får inn nok penger gjennom Spleis.

Miriam har snart brukt 800.000 kroner på kjønnskirurgi

Hun er en av minst 30 personer som har samlet inn penger til kjønnsbekreftende behandling gjennom Spleis.no.

Kortversjonen Miriam Hardarson (40) er en av minst 30 personer som har samlet inn penger gjennom Spleis.no til kjønnsbekreftende behandling (hormoner og/eller kirurgi).

Mange av dem kritiserer Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet. At ventetiden er altfor lang eller at de har blitt avvist derfra.

Leder for NBTK, Kim Alexander Tønseth, sier det er avgjørende å gjøre en grundig utredning i forkant siden en stor andel har psykiatriske utfordringer eller tilleggsproblematikk som kan komplisere.

Tønseth er svært skeptisk til at pasienter som er avvist hos NBTK søker behandling andre steder. Vis mer

Mange av dem er kritiske til det offentlige behandlingstilbudet.

På Spleis.no Spleis.noDigital tjeneste for pengeinnsamling fra Sparebank 1. forsøker de å samle inn penger for å finansiere hormoner og kirurgi for å justere kroppen til sin kjønnsidentitet.

Nesten to tredjedeler ønsker å fjerne bryster.

Kjønnsbekreftende behandling kan du i dag få dekket av det offentlige, men dette gjøres kun ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet, hvor det er strenge krav til utredning først.

Kritikken fra de på Spleis går stort sett på at ventetiden er altfor lang eller at de har blitt avvist fra Rikshospitalet:

“Grunnen til at jeg vil ta brystoperasjon privat, og ikke via Rikshospitalet som er gratis, er fordi for meg er ventetiden vond og lang.”

“ ... har vært i behandling på Rikshospitalet i snart 4 år, der ventelistene er grusomt og torturerende lange.”

“Etter så mange år med kamp i skapet skulle jeg endelig henvises til Rikshospitalet. Jeg skulle ta meg selv på alvor og ikke gjemme meg lengre. Så kom avslaget.”

Det er heller ikke alle operasjoner, slik som ansiktskirurgi, som dekkes av det offentlige.

– Det koster å ikke være kar

Miriam Hardarson (40) er en av de som samler inn midler gjennom Spleis.

Så langt har hun brukt omtrent 600.000 kroner privat for å finansiere operasjon i utlandet av adamseple og ansiktskirurgi.

– Jeg sparte og gjorde alt jeg kunne for å sikre finansiering. Jeg snakket med banken min og fikk makset boliglånet til 90 prosent belåningsgrad.

Miriam trenger fortsatt 200.000 for resterende operasjoner: justering av stemmebånd og underlivskirurgi. Disse operasjonene vil hun også utføre i Spania, eventuelt Thailand.

– Forrige uke hadde jeg besøk av megler. Om jeg ikke får inn nok gjennom Spleis, er jeg forberedt på å selge leiligheten min.

Så langt har hun mottatt litt over 44.000 kroner.

SPLEIS: Miriam har opprettet en ny innsamlingsaksjon på Spleis etter å ha mottatt litt over 44.000 kroner fra første innsamling.

På Spleis skriver Miriam spøkefullt:

«Det koster å ikke være kar».

Miriam vokste opp i Egersund. I nesten 30 år forsøkte hun å undertrykke sin kjønnsidentitet som kvinne og slet med depresjon.

– Jeg har alltid hatt veldig bevisste tanker om at jeg ikke var gutt, men jente. Du bare skyver det under teppet. Så gjør du det år etter år til det bare ikke funker lenger.

I slutten av trettiårene, og med to barn, tok Miriam tak. Hun oppsøkte fastlege, to psykologer og to sexologer.

– Fra oppveksten har vi lært at transfolk er motbydelige og ekle. Jeg ville heller ikke være trans, og planla et selvmordsforsøk, forteller hun.

– Selv om jeg kjente at det var rett, ble jeg så redd for den konklusjonen.

DYSFORI: Personer med kjønnsdysfori kan ha et bredt spekter av ulike former for subjektivt ubehag og misnøye knyttet til hele eller deler av kroppen.

Det var først etter henvisning til lege og sexologiprofessor Espen Esther Pirelli Benestad i 2021 gjennom samtaleterapi med hen, at Miriam klarte å akseptere sin kjønnsidentitet:

– «Du er fin som du er. Dette klarer vi». Jeg ble møtt av en som anerkjente følelsene mine, og jeg skjønte at det går fint å leve som transkjønnet.

Samtidig ble hun også henvist til NBTK ved Rikshospitalet. Der har hun vært under utredning i nesten to år, før hun nylig fikk diagnosen kjønnsinkongruent.

– Det er kun Rikshospitalet som kan gi diagnosen. Jeg trengte dette stempelet, for at folk skulle tro på meg, følte jeg.

I tillegg trengte hun diagnosen for å få dekket hormoner på blå resept.

Ventetiden for inntakssamtale ved Rikshospitalet er 4,5 måneder i snitt for de over 18 år. Utredningsprosessen tar så omtrent halvannet til to år.

Deretter må man vente omtrent seks måneder før man får time hos endokrinolog for å kunne starte på hormoner.

Miriam valgte i stedet å starte på hormoner tidligere, gjennom Benestad.

– Jeg har gått rundt hele veien og aldri sett meg selv i speil. Det er som at hjernen ikke kjenner speilbildet igjen, sier hun.

– Etter syv måneder på hormoner kom endelig følelsen. Der er jeg. Hjernen min sa at sånn ser jeg ut. Dette er meg.

Ansiktet endrer seg og blir rundere med østrogen. Hun ble derfor anbefalt å vente med operasjon i seks måneder av kirurgi-teamet i Spania.

Hos Rikshospitalet er det krav om å gå på hormoner i minst ett år før eventuell kirurgi.

– Både for å spare penger, men også for å være sikker på valget ventet jeg nesten halvannet år.

Grunnen til at du tar kirurgi er for å kvitte deg med dysfori dysforiSubjektivt ubehag og misnøye knyttet til hele eller deler av kroppen. Som regel de delene av kroppen som den enkelte opplever som mest kjønnede., forklarer Miriam. Før operasjonen var Miriam nær å sykmelde seg.

– Ansiktsdysforien var verst for meg. Jeg var ikke i stand til å gå ut i dagslys.

Kjønnsbekreftende ansiktskirurgi dekkes i dag ikke av det offentlige da det vitenskapelige grunnlaget på langtidseffekter foreløpig ikke er godt nok, ifølge Rikshospitalet. Det er kostbar kirurgi hvor det gjøres en kost-nytte vurdering.

Gjennom privat operasjon har Miriam filt ned brynsbein, feminisert nesen og fjernet adamseplet. Alt ble gjort under en 12 timer lang narkose.

ANSIKTSDYSFORI: Miriam hadde størst dysfori knyttet til de maskuline trekkene i ansiktet.

– Når man for eksempel tar bort adamseplet, forsvinner dysforien. Du slipper å ha på deg høyhalset genser om sommeren.

Å file ned brynsbein for å få en flatere og mer feminin panne, var det mest smertefulle i etterkant, forteller Miriam.

Miriam planlegger nå underlivskirurgi i utlandet, selv om dette er en operasjon som tilbys ved Rikshospitalet.

– Det er jo ekstremt lang ventetid ved Rikshospitalet. Jeg har underlivsdysfori og trenger å få det fikset.

– Rikshospitalet kan også plutselig bestemme seg for at de ikke vil operere deg, ifølge Miriam.

I tillegg til ventetid og forutsigbarhe er Miriam opptatt av kvalitet.

– En klinikk som opererer 300 underliv i året vil være bedre enn en klinikk som opererer 20 underliv i året. Så jeg tenker at da blir det utlandet.

I dag er ikke Miriam lenger deprimert. Hun har ikke hatt selvmordstanker, behov for antidepressiver eller psykolog på to år.

– Det er ikke sånn at vi vil ha mest mulig kirurgi. Det er ikke gøy å betale for det, å gjennomføre det og i hvert fall ikke rekonvalesensen etterpå.

Ventetid

Leder for NBTK på Rikshospitalet, Kim Alexander Tønseth, sier de er klar over at en del personer vil få utført behandling hos andre før de får tilbud hos dem, på grunn av ventetid.

– Det er imidlertid slik at det er helt avgjørende at det gjennomføres en grundig utredning.

Fire av fem med kjønnsdysfori i barndommen finner seg til rette i sitt biologiske kjønn etter puberteten, sier professor Tønseth.

I tillegg har en stor andel psykiatriske utfordringer eller tilleggsproblematikk som kan komplisere.

KLINIKKSJEF: Kim Alexander Tønseth leder arbeidet med kjønnsinkongruens på Rikshospitalet. Han er professor og klinikksjef for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus.

I 2022 hadde 32 prosent av de henviste pasientene over 18 år en eller flere nevrologiske tilstander nevrologiske tilstanderI denne sammenheng: ASD, Asperger, ADD og Tourette., inkludert autismespektertilstander. Åtte prosent av pasientene møtte kriteriene for en personlighetsfortyrrelsesdiagnose, inkludert bipolar lidelse.

– Mange av disse pasientene skal selvsagt ikke ha hormonell eller kirurgisk behandling, og de må vi på best mulig måte selektere ut, og da er utredning over tid helt avgjørende.

Tidoblet kirurgi

Tønseth er klar over at ventetiden inn til kirurgi er noe lang, til tross for at de har tidoblet den kirurgiske aktiviteten i takt med pasientøkningen de siste ti årene.

– Brystkirurgi, som utgjør det største volumet med omtrent 100 operasjoner i året, har en ventetid på cirka ett år. For tiden er ventetiden på genital operasjoner cirka ett til to år.

For pasienter med mannlig fødselskjønn, slik som Miriam, utfører de omtrent 20 større underlivsoperasjoner i året, samt 20–30 mindre sekundære korreksjoner.

– Behovet er nok opp mot 30-40, og målsettingen er å komme opp på dette nivået nå etter pandemien.

Tønseth mener kvaliteten på disse operasjonene er ivaretatt:

– Vi kjører standardiserte metoder tilsvarende som på andre større sentre i Europa, og vi opplever relativt gode resultater.

RIKSHOSPITALET: NBTK gir ikke kjønnsbekreftende behandling til ikke-binære personer.

De som avvises

Tønseth er svært skeptisk til at pasienter som er avvist hos NBTK søker behandling andre steder.

– Dette er pasienter hvor vi mener det ikke er grunnlag for høyspesialisert behandling i form av hormoner og kirurgi.

De vanligste grunnene til at folk avvises er tilleggssykdommer og mangelfull psykiatrisk forutredning ved DPS DPSDistriktspsykiatrisk senter eller PUB PUBBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Likevel er det langt over halvparten som kommer i gang med medisinske tiltak, oppgir Tønseth.

Flere av de som blir avvist og som samler inn penger gjennom Spleis, er ikke-binære personer:

“Jeg vet allerede at jeg ikke oppfyller kravene, jeg identifiserer meg selv hverken som mann eller kvinne. Da dekker staten ikke behandling, og man må ta det privat.”

– Hvorfor avviser dere ikke-binære personer, altså de som hverken identifiserer seg som mann eller kvinne?

– Hos ikke-binære har vi minimal til ingen vitenskapelige studier på langtidseffekter av den behandlingen vi tilbyr, og vi gir følgelig ikke behandling til denne gruppen, sier Tønseth.

– Ikke kosmetisk

Miriam mener det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner er altfor dårlig.

FEMINISERENDE KIRURGI: Det har vært tøft for Miriam finansielt. Ansiktskirurgien alene kostet rundt 400.000 kroner, oppgir hun.

– Hva tenker du om de som mener at dette er kosmetiske operasjoner, som ikke burde dekkes av det offentlige?

– Det er jo en helserisiko å gå med dysfori daglig.

Miriam sammenligner det med de som får dekket silikonpupper av medisinske årsaker etter brystkreft og mastektomi.

– Kjønnsbekreftende kirurgi er ikke kosmetisk. Men jeg skjønner at noen kan tro det.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post