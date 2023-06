Mann funnet drept – siktelse skjerpet

Mandag fant politiet savnede Marcus Unsa død i et utmarksområde i Tana. Nå er en mann sikter for drap eller medvirkning til drap.

En mann i 20-årene var først siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge. Denne siktelsen endres nå til drap eller medvirkning til drap, opplyser Finnmark politidistrikt i en pressemelding fredag.

I pressemeldingen heter det at obduksjonen viser at avdøde ble drept og at det er benyttet en gjenstand med stort skadepotensial.







Mannens forsvarer, advokat Trond Pedersen Biti, sier til VG at den siktede nekter straffskyld.

– Han har forklart at han ikke har hatt noen befatning med å drepe noen. Han har det svært vanskelig, sier Biti til VG.

Forsvareren bekrefter at den avdøde og den siktede hadde en relasjon, men vil ikke gå inn på hvilken relasjon det er snakk om.

– Har politiet gjort beslag hjemme hos siktede?

– Det må du spørre politiet om, sier Biti.

– Har politiet ransaket hjemme hos han?

– Det må du også spørre politiet om.

Politiet skriver at det er gjort en rekke beslag i saken, men at det er for tidlig å si om disse kan tilknyttes drapet.

Det nå jobbes med søk, avhør, samt med å på en mer detaljert måte få kartlagt avdødes bevegelser og hvem han har vært i kontakt med de siste månedene, skriver politiet.

Det jobbes fortsatt med søk ved funnstedet og i områder politiet anser som interessante.

– Vi er nå i en analysefase, hvor beslag, spor og all informasjon som er innhentet skal analyseres og sammenstilles, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i pressemeldingen.