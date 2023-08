TROMSØ KOMMUNE: Helsesjef Magne Nicolaisen.

Tror eldrebølgen treffer Nord-Norge først: − Ikke klart å gjøre grepene vi burde

TROMSØ (VG) Helsesjefen i Tromsø mener vi må tenke annerledes for å kunne takle eldrebølgen. Hvis ikke, frykter han helsevesenet kan kollapse.

Kortversjonen Helsesjef i Tromsø, Magne Nicolaisen, advarer om at helsevesenet kan kollapse hvis det ikke tas grep for å takle eldrebølgen.

Ved utgangen av juni ventet 40 personer på langvarig sykehjemsplass i kommunen.

En kombinasjon av en eldre befolkning, mangel på helsepersonell og underkapasitet har skapt en vanskelig situasjon i Tromsø.

Helsesjefen oppfordrer til andre løsninger, som selvstendighet og sosiale møteplasser for den eldre befolkningen, slik at de kanskje vil trenge mindre helsehjelp fra kommunen. Vis mer

– At det blir stadig flere eldre har gjort at behovet har vokst fortere enn det vi har klart å bygge opp tjenester for, sier helsesjef Nicolaisen.

Tromsø kommune har over flere år hatt problemer med å få tak i nok helsepersonell og å bygge kapasiteten i helsetjenesten.

Dette har vært en utfordring siden samhandlingsreformen ble innført i 2012. Kommunene fikk da ansvar for flere og mer kompliserte pasienter.

De siste årene har det vært en kraftig økning av pasienter som ligger for lenge på sykehuset og som venter på et tilbud fra kommunen.

I slutten av juni var det 40 personer som ventet på langvarig sykehjemsplass i kommunen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark åpnet derfor en tilsynssak mot kommunen. De fikk så et pålegg om å ta grep.

– Tromsø kommune har etter statsforvalterens tilsyn iverksatt en rekke tiltak for å raskere ta ut utskrivningsklare pasienter. Tiltakene viser god effekt, og antallet utskrivningsklare reduseres gradvis, sier Nicolaisen.

Venter en av dine nærmeste på sykehjemsplass? Da vil VG gjerne snakke med deg. Ta kontakt her.

Skal bygge opp kapasiteten

Kommunen har ikke klart å bygge opp flere langvarige sykehjemsplasser de siste årene. Det er i 2023 færre plasser enn i 2019.

Antall sykehjemsplasser ble fra 2018 til 2019 redusert, på grunn av stramme budsjetter. Men kommunen snudde og åpnet Kvaløysletta sykehjem igjen.

– Det er vedtatt å bygge et nytt bo- og velferdssenter på Kvaløya og her er planlegging i full gang. Dette er et stort prosjekt med anslagsvis 160 plasser, sier Nicolaisen.

Flere plasser vil hjelpe på situasjonen, men ikke løse alle problemene. Blant det mest utfordrende er å få nok helsepersonell til å jobbe i kommunen.

For å ruste seg for framtiden tror helsesjefen det må iverksettes mange ulike tiltak.

– I fremtiden må vi legge til rette for at folk i langt større grad klarer seg selv og kan bo i eget hjem. Også tenker jeg at den største årsaken til at eldre trenger helsehjelp i kommunen er ensomhet, sier Nicolaisen.

KAPASITET: Tromsø kommune har over flere år hatt problemer med å ta imot alle pasienter.

Han tror møteplasser kommer til å bli viktig og at samfunnet må støtte hverandre i større grad.

– Hvis vi fortsetter sånn som det er nå, så vil helsetjenesten i verste fall kollapse, sier Nicolaisen.

Han har troen på at de skal klare å ruste seg for fremtiden. Men pågangsmotet kan svinge fra tid til annen.

– Vi har snakket om eldrebølgen i 30 år og alle er kjempeleie av å høre om den. Så er den plutselig her, men vi har likevel ikke klart å gjøre grepene som vi burde ha gjort for 20–30 år siden, sier Nicolaisen.

Treffer Nord-Norge først

I Nord-Norge vil trolig eldrebølgen gjøre seg synlig først.

Helsesjefen forteller at landsdelen har dårligere gjennomsnittlig fødselstall, og mange unge og nyutdannede flytter sørover.

– Utfordringsbildet er mye mer alvorlig og prekært i en del nordnorske kommuner og en del distriktskommuner, enn andre deler av landet, sier Nicolaisen.