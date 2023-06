Her renner vann i Antarktis: − Signal på at noe er i endring

Overraskende lave nivåer av is i Antarktis ser ut til å bli verre for hver dag. Det er for tidlig å slå fast hva dette betyr, ifølge Norsk Polarinstitutt.

Kortversjonen Antarktis opplever overraskende lave is-nivåer som forverres hver dag. Det er uklart hva dette kan betyde, ifølge Norsk Polarinstitutt.

Grafene til amerikanske matematikeren og professor Eliot Jacobson viser at mangelen på is synes å bli større for hver dag.

Med dagens tempo kan smeltingen av isen i Antarktis øke havnivået mellom 30 og 70 cm i løpet av dette århundret.

Arktis opplever temperaturøkninger som er tre til fire ganger raskere enn i resten av verden.

Ifølge Laura de Steur ved NPI har havis i Arktis blitt en meter tynnere i gjennomsnitt, fra 2,7 meter til 1,7 meter. Vis mer

Det er vinter i Antarktis, men noe ser ut til å være riv ruskende galt.

Det er mye mindre is i havområdet enn det pleier å være på denne tiden av året. Avviket fra normalen ser ut til å bli større for hver dag, viser kurver delt hyppig i sosiale medier.

Grafene laget av den amerikanske matematikeren, professor Eliot Jacobson, har gått viralt.

«Det som skjer med isutbredelsen i Antarktis får ikke nok global mediaoppmerksomhet. Og med «nok» mener jeg ingenting. Denne pågående og dramatiske kollapsen er helt fraværende», skrev han 18. juni.

Siden har han oppdatert grafene, mens fraværet av is bare har blitt større:

Er dette en dramatisk kollaps slik Jacobson og andre hevder?

– Ett ekstremt år er ikke nok, svarer Birgit Njåstad, som leder Antarktisprogrammet i Norsk Polarinstitutt( NPI). Hennes kollegaer har studert endringer i Antarktis i over 30 år.

– Vi skal ikke hive oss på en enkelt observasjon, det er for tidlig å si om dette er en enkelt hendelse eller en varig endring, sier Njåstad.

Hun forsøker å gjøre den vanskelige balansekunsten: fortelle en journalist at alt peker i feil retning her uten å skape unødvendig panikk.

– Det er ingen grunn til å si at slike hendelser er dramatiske, men jeg vil ikke ta ned alvoret heller. Dette er et signal om at noe er i endring, og vi kan ikke la være å bry oss, sier programlederen.

Njåstad leder forskningsprogrammet som undersøker endringer i Antarktis, mens kollegaer også ser endringer i havis og isbreer i Arktis.

LEDER: Birgit Njåstad i Norsk Polarinstitutt

Endring i Dronning Maud land

Norge krever rettighetene til Dronning Maud land, et område nordøst på kontinentet Antarktis. Global oppvarming med høyere temperaturer har hittil ikke sett ut til å nå fram der.

Inntil nylig.

I 2020 fikk forskerne på stasjonen Troll se noe uvanlig: Rennende vann på isen.

– Vi har vært der i 35 år og det er først nå vi har sett is som smelter og kommer som rennende vann, sier Ole Arve Misund.

Også Antarktis varmes opp nå.

Det var lite is i havet i fjor også, men årets nivå virker ekstremt lavt, konstaterer direktøren.

– Det er vel verdt å merke seg. Situasjoner vi ikke har sett før kommer nå, sier direktør Misund.

Klimaendringene øker i tempo, den globale oppvarmingen har gått raskere det siste tiåret. Forskerne har sett andre tegn rundt Troll også, blant annet for dyrelivet.

Koloniene med sjøfugler ved basen blir jevnlig overvåket. I fjor kom forskerne til en tom fuglekoloni.

Det var noen få fugler å se på Svarthamaren, men ingen kyllinger av arten som fugleforskerne forventet å finne i reirene.

– Det var trolig på grunn av voldsomt uvær i en periode der de pleier å komme for å legge seg i reir, forklarer Njåstad.

I år er fuglene tilbake, men hvis det gjentar seg vil det raskt forverre det sakte tapet de allerede ser i koloniene.

Landisen i Antarktis er så massiv at det har en direkte effekt på havet når den smelter: Med dagens tempo vil havnivået stige mellom 30 og 70 cm dette århundret, sier Njåstad.

Men Sørpolen påvirker verden på en annen måte også.

– Vi kan si at havstrømssystemet i Antarktis er hjertepumpen til havsystemet globalt. Og havet driver fram endringer i været og klimaet ellers.

På den andre siden av jordkloden, i Arktis, øker temperaturene tre til fire ganger raskere enn i resten av verden.

Det merkes på havisen som flyter gjennom Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Her er forskere på tokt på isen.

Regimeskifte i Arktis

Tempoet øker, ifølge havforsker Laura de Steur ved NPI.

Det første tegnet til endring kom for 15 år siden, da isen begynte å flyte raskere med havstrømmen.

– Lettere is flyter fortere enn tung is, forklarer de Steur enkelt.

Hun publiserte nylig en artikkel i anerkjente Nature tidsskrift om en endring hun kaller et regimeskifte:

Isflakene har blitt rundt en meter tynnere, fra et gjennomsnitt på 2,7 meter til nå 1,7 meter.

Isen blir tjukk når isflakene knuffer og dytter mot hverandre over flere år. Når isflakene er like tynn over det hele, er det et tegn på at isen ikke overlever sommersmeltingen.

– De store klumpete isformasjonene, som kommer av at isen presses mot hverandre, skjer ikke lenger, sier de Steur.

Polhavet er i ferd med å bli isfritt om sommeren. Det fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier da forskere nylig kom fram til at den terskelen kommer fortere enn tidligere antatt.

På land har flere av hennes kollegaer dokumentert hvordan isbreene har smeltet.

De har brukt flyfoto fra 1936 og 1938, og sammenlignet med nye bilder fra rundt 2010. Her kan du se den store forskjellen:

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Hva har det å si om isbreene smelter på Svalbard?

Isen smelter i en høy rate, men bidraget til havnivåstigningen er relativt liten, fastslår Jack Kohler.

Likevel gir det viktig informasjon om smeltingen i store områder uten like mye data og overvåkning. Som store områder med is i russiske og kanadiske Arktis.

– Over store deler av jordkloden har man vansker med å samle inn data, men på Svalbard er det ganske overkommelig. Det er som en kanarifugl i gruven, sier Kohler.

Det gir et første varsel om en endring vi ellers ikke kan se.

SMELTEELV: Bråsvellbreen er en del av Austfonna, den største isbreen på Svalbard.

