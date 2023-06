INHABIL: Kunnskapsminister Tonje Brenna har beklaget at hun ikke hadde meldt seg inhabil tidligere i saker knyttet til Utøya AS.

Kontrollkomiteen sender nye spørsmål til Brenna: Utvider undersøkelsen

Stortingets kontrollkomité sender flere nye spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om hennes omstridte håndtering av egen habilitet. De sender også spørsmål til statsministeren.

Kontrollkomiteen ba Brenna om en redegjørelse for to uker siden, der de også ba om å få oversendt all relevant informasjon om saken.

I slutten av forrige uke svarte Brenna komiteen, men flere av medlemmene sitter igjen med ubesvarte spørsmål.

En samlet komité har derfor bestemt seg for å sende flere nye spørsmål til statsråden, opplyser Peter Frølich (H), kontrollkomiteens leder, til VG.

– Vi utvider også undersøkelsen til resten av regjeringen, og ønsker avklaring fra statsministeren om det kan ha skjedd lignende feil, sier han i en pressemelding.

Her er kjernen i saken:

Brenna erklærte seg ikke inhabil overfor juristen Frode Elgesem (61) før for tre uker siden. Han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. 2. mai utnevnte hun ham til jobben som styremedlem i Wergelandsenteret – en stiftelse som Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til i året.

Brenna erklærte seg også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS , en stiftelse som drifter Utøya. Blant dem er hennes ekssamboer og far til hennes sønn, tidligere Ap-topp Martin Henriksen (44).

Sender spørsmål til Støre

Seyer Aydar, som sitter i kontrollkomiteen for Rødt, sier spørsmålene til statsminister Støre er mer overordnede.

– I den helhetlige vurderingen blir det viktig å vite hva departementet og statsministerens kontor gjør, og om rutinene er like fra department til departement. Det handler om at det må være åpenhet om maktpersoners forbindelser, sier hun.

Hun viser til at det også tidligere har vært habilitetssaker som har kommet opp under skiftende regjeringer.

– Derfor var det viktig for oss var at vi skulle sikre at komiteen også ser på praksis over tid.

Dette spør de om

Frølich sier redegjørelsen fra Brenna var grundig, men at komiteen fortsatt har en del spørsmål til henne og statsministeren.

– Komiteen vil gjerne få svar på om Brenna ble advart om inhabilitet av embetsverket. Vi ønsker også svar på hvorfor hun ikke fulgte opp Elgesems advarsel, sier han.

Venstres Grunde Almeland sier spørsmålene til Brenna blant annet handler om bakgrunnen for at hennes statssekretær tok initiativ til en habilitetsvurdering av seg selv, når Brenna først fikk vite om dette, når hun ble advart om habilitetsutfordringer, og tidsaspektet rundt når avgjørelser ble tatt.

Han sier spørsmålene til Støre knytter seg til praksisen rundt habilitet generelt i regjeringen.

– Vi ber om en oversikt over alle habilitetsvurderinger som er foretatt i regjeringen fra den tiltrådte til dags dato. Vi har også spurt om han har undersøkt om flere utnevnelser er foretatt av inhabile statsråder, og om han kan utelukke det.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at komiteen også har fulgt opp et innspill fra jusprofessor Eirik Holmøyvik, ved å be konstitusjonell avdeling på Stortinget om en redegjørelse.

– Det vil bety at habilitetssakene knyttet til Annette Trettebergstuen vil bli gjenstand for videre vurdering, sier hun.

Basert på svarene kan komiteen åpne en formell sak mot Brenna, som kan føre til høring i Stortinget. Det krever støtte fra en tredjedel av medlemmene.

Blant det som skal vurderes i fortsettelsen, er om noen av medlemmene i komiteen finner det formildende at Brenna først ble erklært som habil av sitt eget embetsverk i forhold til Elgesem – hvoretter hun selv omsider erklærte seg inhabil.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post