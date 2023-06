Storbrann i lagerbygning i Fosnavåg – politiet vurderer evakuering

Det har brutt ut brann i en lagerbygning og flere fritidsbåter i Fosnavåg i Herøy i Møre og Romsdal.

– Det er en større lagerbygning. Så langt er det ikke meldt om personskade. Det er flere fritidsbåter i umiddelbar tilknytning som brenner. Vi jobber med å avklare hva som er i bygget, sier operasjonsleder Thomas Holte til VG.

Politiet opplyser at de vurderer evakuering av folk i nærheten på grunn av stor røykutvikling.

– Seks-syv boliger kan bli aktuelle å evakuere, men slik situasjonen er nå, så er det helt vindstille, sier operasjonsleder Roar Fylling til VG.

Dersom vinden tar seg opp, vil det bli gjort en rask vurdering på evakuering, forteller han.

– Bygningen er sannsynligvis tapt, så det er nå fokus på å begrense spredning av brannen, sier Fylling.

Operasjonslederen forteller at de også har varslet Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge for å be om bistand i slukningsarbeidet fra en redningsskøyte.

– Dette bygget ligger i nærheten av sjøen, så redningskøyta bistår med å slukke brannen ved vannet, sier redningsleder Børge Galta i HRS.

Brannvesenet har ankommet stedet, og har iverksatt slukking.

– Bygning overtent. Fokuserer på berging av tilstøtende bygg og båter, skriver 110-sentralen på Twitter.

Vaktleder Linn Haugen ved 110-Møre og Romsdal opplyste tidligere at det ikke skal ha vært personer inne i bygningen.