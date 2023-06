VAKTBIKKJE: Guro Slettemark er generalsekretær i antikorrupsjons-organisasjonen Transparency Norge.

Guro Slettemark i Transparency: Trenger skjerpede regler om habilitet

– For utenforstående kan det være vanskelig å se en reell forskjell mellom Brenna- og Trettebergstuen-sakene. Det sier Guro Slettemark i Transparency Norge, som jobber mot korrupsjon og maktmisbruk.

Hun mener det nå er på tide at både regler og etterlevelse av regler om habilitet skjerpes betydelig blant norske folkevalgte.

– Hvordan ser du på at to statsråder har utnevnt gode venner til viktige styreverv på vegne av regjeringen?

– Det er som de selv har sagt veldig alvorlige habilitetsbrudd, svarer Slettemark.

Hun legger til:

– Vi må spørre oss – hvorfor har vi disse habilitetsreglene? Jo, vi har det fordi det skal være en sikkerhet mot misbruk av makt. Det er viktig i vårt demokrati at våre folkevalgte ikke misbruker den makten folket har gitt dem, svarer Slettemark på sitt eget spørsmål.

– Politikerne ikke oppmerksomme nok

Hun minner om at dette ikke første gang det skjer habilitetsbrudd.

VANSKELIG Å SE FORSKJELL: For utenforstående er det vanskelig å se forskjell på Brenna- og Trettebergstuen-sakene mener jurist og generalsekretær Guro Slettemark i Transparency.

– Derfor er det nå viktig at praktiseringen av regelverket skjerpes – slik at det ikke skjer igjen. For det kan se ut som om politikerne ikke er oppmerksomme nok til hvordan de forholder seg til reglene, observerer hun.

– Hva gjør dette med folks tillit til sine fremste folkevalgte?

– Det er selvsagt ikke bra for folks tillit til politikerne.

– Vanskelig å se forskjell

– Kan folk ha tillit til kunnskapsministeren etter at hun oppnevnte en god venn til et styreverv i Wergelandsenteret?

– For en utenforstående så kan det være vanskelig å se at det er en reell forskjell mellom de to sakene, altså mellom Brenna-saken og Trettebergstuen-forholdet. Begge saker handler om å tildele verv i nær omgangskrets, sier Guro Slettemark til VG.

Men hun vil ikke mene noe om også Tonje Brenna bør fratre som statsråd.

– Det er det nok statsministeren som bør svare på. (ikke opp til meg å ha noen mening om).

– Hva bør skje nå?

– Etterlevelsen av reglene knyttet til habilitet må skjerpes inn. (I tillegg må etterlevelsen av disse meget viktige reglene skjerpes). Og så må vi minne om at det er for å hindre maktmisbruk at disse viktige reglene er der.

GIKK AV: Anette Trettebergstuen (Ap). Fredag ble hun eks. kultur- og likestillingsminister.

Valganalytiker Svein Tore Martinsen kaller habilitets-håndteringen fra de profilerte Ap-ministrene Brenna og Trettebergstuen for kameraderi.

– Det siste Ap trengte

– Kameraderi og nok en påminnelse til velgerne om ukultur i Ap var sånn cirka akkurat det siste partiet trengte nå, sier Martinsen til Kommunal Rapport.

Han påpeker at Brenna og Trettebergstuen har begått graverende og elementære feil som kan kaste skygger også inn i valgkampen.