Nordlys flere steder i landet

Meteorologene oppfordrer deg til å gå ut og nyte nattehimmelen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I natt kan du nemlig se nordlys flere steder i landet, skriver Meteorologene på Twitter.

– Her er himmelmagi på Vestlandet rundt midnatt, skriver de.

Bildene er hentet fra luftambulansens webkamera på Fedje og Ortneset.

Mads T. Saue befant seg i Fitjar da han var heldig og fikk se nordlys rundt midnatt.

– Jeg satt i båt med familien, så sier en at de ser nordlys, og da var det rett opp med kamera . Det var meget fint, sier Saue til VG.

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra solen mot jorden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen, ifølge Store Norske Leksikon.

Om det er mulighet for å se lyset avhenger av flere forhold - som hvor sterk solvinden er, hvor på jordkloden stedet ligger og hvor klart eller skyet det er. Så må det så klart være mørkt ute.