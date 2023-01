TOROMS PÅ VESTKANTEN: Med en hund, katt, og bilde på veggen, har Ruslan Bobukh (21) og Nataliia Andreassen Skoghøy funnet sitt nye hjem.

Ble beskyldt for forgiftning – slik er Nataliia Skoghøys nye liv i Norge

Hun ble kjent for hele Norge da ektemannen – en av Norges mektigste dommere – anklaget henne for forgiftning. Nå skal Nataliia Andreassen Skoghøy (41) stable et nytt liv på beina i Norge.

VG møter henne og sønnen Ruslan Bobukh (21) i deres nye leilighet. En toroms på Oslos vestkant, som de siden nyttår har kalt et hjem.

– Da vi flyttet inn her var det tomt. Vi hadde ingenting. Hverken møbler eller bestikk. Det har vært stressende for oss å starte et nytt liv, forteller Nataliia Skoghøy (41).

PORTRETT OG PORTRETT: Nataliia Skoghøy hjemme i den nye leiligheten. De er ikke helt pakket ut ennå, men bilde har de i det minste fått opp på veggen.

Beskyldningene

Det var i oktober i år at ektemannen, høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (67), beskyldte henne for å ha forgiftet ham i forbindelse med at han selv ble sykehusinnlagt.

Nataliia Skoghøy og sønnen forlot parets bolig på Nordstrand. Sammen med både en hund og en katt flyttet de inn i en ettroms leilighet de fikk tilgang til gjennom kontakter i Voksenopplæringen.

Jens Edvin A. Skoghøy gjentok de samme beskyldningene offentlig i flere medier i desember. Ifølge ham hadde kona forduftet da hun ble avslørt – og ingen visste hvor hun var, selv ikke Statsforvalteren.

Men VG fant henne. Og norske myndigheter visste også hvor hun befant seg.

Nå så hun behovet for å forsvare seg.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, fortalte Nataliia Andreassen Skoghøy i et intervju med VG.

Politiet etterforsket saken og konkluderte i midten av januar med at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Saken ble henlagt på bevisets stilling.

– Jeg er takknemlig overfor det norske politiet. Mitt navn er blitt renvasket, mener Nataliia Skoghøy.

Hun hevder høyesterettsdommeren hadde et konkret motiv av privat karakter da han beskyldte henne for å ha forgiftet ham.

MISTET NATTESØVNEN: VG møter Nataliia Skoghøy i en beskjeden leilighet på Oslos vestkant. Hun serverer kaffe og kaker, fra vinduskarmen vaier det et ukrainsk flagg.

Fikk støttemeldinger

41-åringen fra Ukraina gikk fra å være en anonym kvinne – til en som alle visste hvem var. Saken ble omtalt i de store norske mediene – og også av medier i hjemlandet.

– Vi hadde det helt forferdelig, sier hun til VG i dag.

Hun forteller at saken tæret på helsen.

– Vi er kjempetakknemlige overfor læreren min som ordnet oss en plass å bo. Men samtidig som dette pågikk bodde vi på en ettroms uten møbler, sammen med en hund og en katt. Vi hadde noen madrasser på gulvet, men vi var så stresset at vi ikke sov. Vi var i sjokk, forteller hun til VG.

– Jeg følte meg som en sitron som var presset for juice, tilføyer hun.

Hun og sønnen satt ofte oppe om nettene og arbeidet med saken. Slik bodde de i to måneder. De fant styrke i støttemeldingene.

– Jeg mottok mange meldinger fra ukrainske venner. Selvsagt var alle sjokkert. For det var veldig alvorlige anklager. Men de skrev til meg: «Nataliia, vi vet at du ikke har gjort dette», forteller hun.

1 / 3 RAMPE-KATT: Så snart VG skal ta bilde sniker katten Asol seg opp å kjøkkenbordet for å inspisere kake-restene. NYTT LIV I NORGE: I en toromms på vestkanten har Nataliia Andreassen Skoghøy (41) og sønnen Ruslan Bobukh (21) funnet sitt nye hjem. SERVERER: Nataliia Skoghøy serverer kjele-kokt kaffe når VGs journalist og fotograf kommer på besøk. forrige neste fullskjerm RAMPE-KATT: Så snart VG skal ta bilde sniker katten Asol seg opp å kjøkkenbordet for å inspisere kake-restene.

Lærer seg norsk

Hun er fortsatt gift med Jens Edvin Andreassen Skoghøy, men står midt i en skilsmisseprosess.

– Det har vært mye vi har måttet lære oss i løpet av disse månedene. Vi hadde aldri tatt metroen før, så også det måtte vi finne ut av selv, sier hun.

Nataliia Skoghøy forteller til VG at hun nå har planer om å fortsette på norskkurs på Voksenopplæringen.

Hun ønsker å starte et nytt liv i Norge.

– Jeg forstår norsk bra. Men drømmen min er ikke å bare forstå folk, men også å snakke bra norsk. Jeg elsker språket, jeg synes det høres ut som musikk, sier hun.

Videre har hun et ønske om å jobbe som frisør igjen. Som hun gjorde i hjemlandet Ukraina der hun drev egen frisørsalong.

– RENVASKET: Politiet henla forgiftningssaken, og mente det ikke forelå skjellig grunn til mistanke. Nå føler Nataliia Skoghøy seg renvasket. Hun og sønnen Ruslan Bobukh er klar for å starte et nytt liv i Norge.

Fant advokat på plakat

En av vendepunktene for Nataliia i saken var da hun fant seg en advokat som kunne ta unna noe av presset, og håndtere kontakten med blant annet politiet og media.

– Jeg hadde lett etter en advokat lenge uten hell. Så kom Ruslan over en plakat der det sto «Fri rettshjelp». Jeg er så takknemlig for den jobben Musharraf Ashraf har gjort, sier hun.

Selv om politiet nå er ferdig med saken, er hverken Nataliia Andreassen Skoghøy (41) eller sønnen det. Ikke helt ennå.

– Det er regler og lover, og alle som baktalte meg må svare etter loven. Jeg jobber veldig aktivt med det akkurat nå, sier hun.

Men nøyaktig hva hun har planlagt videre, ønsker hun foreløpig å holde tett om.

– Når er du ferdig med denne saken?

– Når jeg har fått rettferdighet.

VG har kontaktet Jens Edvin A. Skoghøy for en kommentar til saken, men har foreløpig ikke mottatt svar.