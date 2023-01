Video viser mann i basketak med politiet – erklært død kort tid etterpå

Politiet opplyste først at de bisto i et helseoppdrag før mannen i 30-årene omkom. Nå viser en video at det utviklet seg til et basketak da politiet forsøkte å få kontroll på mannen.

VG har sett flere videoer fra hendelsen lørdag formiddag.

Den ene viser mannen krypende på veibanen. Han er barføtt, og kun kledd i en shorts og en T-skjorte. I forkant av basketaket fikk politiet fikk politiet inn meldinger om en blodig mann i veibanen.

En annen video viser mannen i basketak med to sivilkledde politibetjenter. Mannen kjemper mot, mens politiet forsøker å få kontroll på ham. En tredje person kommer til og bistår politiet, sekunder senere blir en fjerde person involvert.

I andre videoer VG har sett er det flere uniformerte politibetjenter på stedet. Det blir forsøkt livreddende førstehjelp, og mannen blir båret inn i en ambulanse.

Mannen ble fraktet til Ålesund sykehus der han ble erklært død.

Nå skal Spesialenheten for politisaker undersøke politiets rolle i saken. Dødsårsaken er ennå ikke klarlagt, mannen skal allerede ha vært skadet da han havnet i basketak med politiet.

Den avdødes pårørende er innforstått med at VG publiserer videoen i denne saken.

Brukte fysisk makt

Leder Erik Steen Mikalsen for operasjonssentralen i Møre og Romsdal opplyser at de fikk inn melding om en blodig og lettkledd person som gikk langs veibanen. Og at det var publikum som varslet politiet om ham.

– Kan du redegjøre for politiets maktbruk?

– I utgangspunktet brukte vi de mildeste midlene først, altså kommunikasjon. Da det ikke nyttet måtte vi få kontroll på vedkommende ved hjelp av fysisk makt, sier Erik Steen Mikalsen til VG.

Han understreker at mannen ikke ble pågrepet av politiet, og at han ikke var mistenkt for en kriminell handling da han havnet i et basketak med politiet. Ifølge Mikalsen trengte mannen åpenbart helsehjelp, og det var årsaken til at de grep inn fysisk.

– Det var snakk om å få kontroll på ham, sier Mikalsen.

– Er det som fremkommer i videoen helsehjelp?

– Jeg tenker at nå vil det bli etterforskning på dette, så vil det klarlegge hva politiet har gjort eller ikke gjort, svarer Mikalsen.

Politiet vurderer selv at det ikke er årsakssammenheng mellom politiets inngripen og dødsfallet.

ERKLÆRT DØD: Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, etter hendelsen blir mannen erklært død ved Ålesund sykehus.

Nevnte ikke basketak

Politiet i Møre og Romsdal tvitret to ganger om hendelsen lørdag. I ingen av meldingene ble det nevnt at mannen i 30-årene havnet i et basketak med dem.

– Hvorfor har dere ikke kommunisert at det oppsto et basketak i forbindelse med oppdraget?

– Fordi operasjonslederen ikke hadde den informasjonen.

– Hvorfor hadde ikke operasjonslederen den informasjonen?

– Det er vanskelig å gjøre flere ting på en gang når du er involvert i en sånn situasjon. Det er ikke alltid like enkelt å kommunisere, svarer Mikalsen.

VG har spurt om i hvilken grad operasjonssentralen var oppdatert på basketaket som oppsto, og når de fikk informasjon om det. Mikalsen henviser til at Spesialenheten nå har startet etterforskning av hendelsen.

BISTO POLITIET: Christian Olsvik Ålesund var til stede under det han beskriver som et «basketak».

Bisto politiet

Christian Olsvik Ålesund er en av personene som bistår politiet i videoen VG har sett.

Han fortalte først sin versjon av hendelsen til Sunnmørsposten.

– Jeg kom til stedet der det var flere biler som sto i veien, jeg ble stående der en liten stund, før jeg så politiet kom til stedet. Jeg så at de kom i basketak, og det virket som politiet ikke hadde kontroll, forteller Ålesund til VG.

Han opplyser at han tidligere har jobbet som dørvakt, og at det derfor falt ham naturlig å bistå politiet.

– Jeg gikk ut av bilen, og sa «jeg tar kontroll på beina hans», slik at de kan sette håndjern på ham. Det var blod synlig på armer og bein, men det var ikke store mengder.

Han har ikke en opplevelse av at politiets maktbruk var overdrevet.

– Ut fra det jeg så, synes jeg ikke politiet brukte for mye makt. Det var noen knær i rygge- og nakkeregionen innimellom, men ikke noe annet av noe lengde som skulle tilsi at han ble bevisstløs av den grunn, beskriver han.

BASKETAK: Politiet rykket ut på helseoppdrag, opplyser de selv. De havnet i basketak med en skadet mann i 30-årene.

– Virket skremt

Eduard Andrei Cristea bor like ved det krysset der hendelsen skjedde, og ble vitne til basketaket.

Han fortalte først sin versjon av hendelsen til Sunnmørsposten.

– Jeg våknet av en høy lyd. Da jeg tittet ut av vinduet, så jeg en sivil politibil – en svart Volvo. Også hørte jeg en mann som ropte etter hjelp. Mannen hadde på shorts og T-skjorte uten sko, og beina var dekket av blod.

Cristea observerte at mannen løp langs gaten, og at politiet prøvde å roe han ned.

– Han virket stresset. Politiet, som gikk i sivile klær, forsøkte å roe ham ned. Det så ikke ut som det virket, og mannen virket mer skremt, sier Eduard Andrei Cristea til VG.

Han opplyser at politiet prøvde å gripe tak i ham, og at det var da det eskalerte.

– Han ble lagt ned i bakken og virket redd. Til slutt ble han bevisstløs, og de begynte med hjerte- og lungeredning, før de tok et teppe over han, forteller Cristea.

Cristea forteller at det virket som politiet prøvde sitt beste med å hjelpe han.

Både Spesialenheten for politisaker og politiet i Møre og Romsdal etterforsker hendelsen videre.