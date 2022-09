Abida Raja (49) har

sjokkert Norge med

boken om en oppvekst

med fysisk og psykisk vold. Som seksåring ble hun

etterlatt alene i Pakistan

– 13 år senere ble hun

tvangsgiftet av familien.

HAR IKKE FLERE

TÅRER IGJEN

Abida Raja: Har ikke flere tårer igjen

«Hvorfor meg?»

«Hva har jeg gjort?»

«Hvorfor har jeg fått dette livet?»

«Jeg har gjort alt for faren min, for eksmannen min, alt for at de skal være glade. Jeg har ventet lenge, når skal de se det?»