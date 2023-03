Flere barn og unge henvises til psykiatrien: − Ikke robuste nok

– Mange barn og unge blir henvist til psykiatrien fordi de ikke er robuste nok, sier leder for helsesykepleierne, Ann Karin Swang.

– Det går ut over dem som virkelig trenger hjelp, advarer hun.

Tallet på barn og unge som henvises til psykiatrien har økt med mange tusen de siste tre årene, skriver NTB. P4-nyhetene har hentet tall fra Norsk pasientregister som viser at nesten 7.000 flere barn ble henvist til psykiatrien i fjor enn i 2019.

– Det er farlig å nærmest sykeliggjøre en hel generasjon, mener Swang, som er leder for Landsgruppen av Helsesykepleiere (LAH).

Hun sier tallene ikke trenger å bety at det er så mange flere som er blitt sykere, men at det er blitt mange flere som ikke tåler helt normale svingninger i et liv.

– Det er voksnes jobb å fortelle barn at det er helt normalt å ha det ille av og til. Hvis vi bare gir fokus og oppmerksomhet til det syke og forsterker det, blir det enda mer av det, tror Swang.

Hun mener vi må passe oss for ikke å gjøre unge til «prinser»/«prinsesser» og sarte sjeler som ikke tåler en eneste utfordring.

Havner bak i køen

Helsesykepleieren minner om at ungdomstiden er en slags ombyggingstid både for kropp og sjel. Man skal finne seg selv, finne sin plass i verden, man vet ikke hvem man er eller hvor man hører til. Det gjør ofte vondt.

– Sånn har det alltid vært, men når man fokuserer så mye på det som vi gjør nå, blir det helt normale unormalt, mener Swang.

– Når vi får en hel generasjon som er syk, er det et tegn på at det er samfunnet som er sykt, sier Swang.

Hun er veldig bekymret for at de som virkelig sliter, havner bak i køen og ikke får den behandlingen og hjelpen de trenger raskt nok.

Forklaringen hennes på den store økningen vi nå ser, er blant annet at helsesykepleierne ble fjernet fra skolene i to år for å gjøre andre oppgaver under pandemien.

Helsesykepleierne representerer barn og unges eget lavterskeltilbud der en del av oppgavene er å normalisere ting som kan fortone seg veldig stort og vanskelig i et ungt liv.

– Det som kunne vært en bagatell å løse med en samtale eller to, har fått vokse seg stort, og mange flere er blitt mye dårligere enn de hadde trengt å bli.

Swang tror et tilbud i alle kommuner om samtaler til de som trenger det, vil kunne bidra til at fagpersoner kan luke ut dem som virkelig har behov for videre behandling, og samtidig hjelpe dem som bare kjenner på normalvariasjoner av et liv. Mye kunne også løses i grupper.

– Bare det å vite at man ikke er alene om de tankene og følelsene man har, er et langt skritt på vei.

Foreldreveiledning kan også være en vei å gå.

– Både foreldre og andre voksne må ta ansvar for å gjøre barna mer robuste. Vi må tørre å stille forventninger til barna både hjemme og på skolen, mener Ann Karin Swang.

